なぜ、認知症薬に決定打がなかなか出ないのか

認知症は新薬で治るか？

日本は超高齢社会を迎え、65歳以上の3人に1人が認知症といわれています。もはや認知症は、誰にとっても身近な存在です。私自身も脳神経内科医として、脳の疾患を専門に診療していますが、認知症の患者さんと向き合う機会は少なくありません。

外来では、軽度の認知症--たとえば軽度認知障害（MCI）--の方ご本人や、重度の認知症患者さんに付き添うご家族から、「最近、認知症の新しい薬が出たと聞きました」と尋ねられることがよくあります。

ここで言われているのは、アルツハイマー型認知症による軽度認知障害や軽度の認知症の治療薬として、初めて登場したレカネマブ（商品名レケンビ）や、2剤目となるドナネマブ（商品名ケサンラ）のことです。レカネマブは2023年末に、ドナネマブは2024年に、日本で発売されました。これらは総じて「抗アミロイドベータ（Aβ）抗体」と呼ばれる薬で、アルツハイマー病の原因とされるアミロイドβという異常なたんぱく質を脳から除去することで、認知症に対して「根本治療薬」となることが期待されていました。

レカネマブは、アメリカのバイオジェン社と日本のエーザイ社が共同で開発した薬です。費用については、週に2回の点滴を続けた場合、年間でおよそ300万円がかかります。ただし、高額療養費制度を利用すれば、年金生活の高齢者であっても自己負担は年間20万円以内に抑えられるとされています。

気になる効果についてですが、1年半にわたって治療を続けた場合でも、病気の進行をおよそ5ヵ月分遅らせる程度とされています。つまり、認知症による物忘れが目に見えて改善するわけではなく、本人や家族が「はっきりと効いている」と感じることは少ないかもしれません。また、治療によって一時的に脳が腫れたり（脳浮腫）、小さな出血が起きたりする副作用（有害作用）が出ることもあります。

議論される有効性

レカネマブは、2023年1月にアメリカで承認されましたが、ヨーロッパでは当初、その承認には慎重な姿勢がとられていました。そして、EUでは再審査の結果、2024年11月に、対象となる患者を限定するかたちでようやく医薬品として承認されました。ただし、治療薬としての有益性がごくわずかで、統計学的には確認できても、臨床的に意味がないとの批判がしばしばあります。

さらに、同じバイオジェン社とエーザイ社が共同開発していた、同じ種類の薬--アデュカヌマブ--の例もあります。この薬はレカネマブやドナネマブよりも早く、2021年6月にアメリカで承認されました。しかし、EUでは承認されず、最終的には開発が中止されました。この承認をめぐっては、アメリカの食品医薬品局（FDA）で承認の是非を審議した外部の専門家3名が、承認決定に抗議して辞任するという異例の事態まで起きています。

こうした混乱が起きる背景には、認知症薬の承認がたんに医学的な問題にとどまらないという事情があります。製薬企業にとって売り上げに直結する問題であると同時に、国の財政にも大きく関わってくるのです。

たとえば、病気の進行を数ヵ月遅らせる程度の効果しかない薬に高額の医療費をかけるよりも、認知症が重度になったときに長期間必要となる介護やケアの人手をどう確保するか、福祉制度の充実を優先すべきという考え方もあります。

このように、認知症の新薬をめぐっては、社会的な論争が起こりやすいのです。

しかし、それだけではありません。

認知症薬がどうしても議論を呼んでしまう最大の理由を理解するには、医学や科学技術の歴史という視点が必要になります。

さらに、「「ふつう」に違和感があるすべての人へ…「正常と異常」「病気と健康」のあいだから見えること」では、新しい病気が実は「発明」されたり「売り込まれたり」している実態などを紹介している。

