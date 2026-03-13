3月30日からスタートするNHK連続テレビ小説『風、薫る』。放送開始まで3週間を切り、公式Xアカウントでは続々とキャストのビジュアルが解禁されている。11日には、Aぇ! groupの佐野晶哉（23）が演じる「謎の青年」島田健次郎の役衣装姿が公開され、ファンから歓喜の声が溢れた。

【写真あり】「長髪とメガネがやばい」反響が相次いだ佐野晶哉のビジュアル

謎の青年・島田健次郎役の佐野晶哉に反響

NHK朝ドラ『風、薫る』公式Xアカウントは11日、「前半の登場人物の役衣装をご紹介」と題して、謎の青年・島田健次郎役の佐野晶哉のビジュアルを公開。

眼鏡をかけ、やや長めの髪を無造作にまとめた「謎の青年」の姿に、《島田健次郎役の佐野晶哉さん、メガネ×無造作ヘアの文学青年ビジュアルが完璧すぎて心臓止まりました》《この雰囲気、明治の風に完全に染まってるじゃん 》《マジにAぇの躍動の年、花開きますね！》とファンからは熱い反応が寄せられている。

佐野が演じる島田健次郎は、新しく生まれた言葉や外国語に造詣が深い人物。主人公・一ノ瀬りん（見上愛）の良き相談相手になっていくという設定である。佐野は今作が連続テレビ小説初出演となり、出演決定にあたって「6年前、僕が所属するAぇ!groupを結成した当時から、ばあばに『いつ朝ドラに出るんや？』って急かされていました。『ばあば、まぁ朝ドラに出るよー！』叶えられてよかった」と喜びを語っている。

「占い師役の研ナオコさん、勝海舟役の片岡鶴太郎さんなど公式Xアカウントでは続々とキャストのビジュアルが発表されましたが、佐野さんの発表だけインプレッション数が114万回超えと他キャストと比較して突出した反響を見せましたね。Aぇ! groupの若いファン層への取り込みも期待できますし、従来の朝ドラファン以外にも届けられる作品になりそうです」（テレビ誌ライター）

本作は、見上愛（25）と上坂樹里（20）のダブル主演という点でも注目を集めている。朝ドラでダブルヒロイン体制が採用されるのは、2008年の『だんだん』以来およそ18年ぶりのこととなる。

3月9日に行われた第1週完成試写会では、両主演が役への思いを語った。

見上は「りんは家老の娘で、真っ直ぐでのびのびと育ったのですが、感情の揺れも激しい。いろんな喜怒哀楽の感情を持っている女性」と役柄を説明。上坂は「大家直美はとても人間味に溢れている女性です。生まれてすぐ親に捨てられ、教会で保護されて育った。生きることに貪欲で、自分が生きるためならプライドを捨て、時には嘘をついたり、したたかで強い部分を持っている」と語り、半年間の撮影を経て、上坂は「直美として生活している時間が今の自分の軸になっている」「最近は顔つきが変わったと言われます」と、役への没入ぶりを明かしている。

「明治の看護婦」という題材への評価と懸念

物語の舞台は明治時代。文明開化が進む中、日本で初めて西洋式の看護学が伝わり、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれた女性たちの奮闘を描く。実在の看護師・大関和と鈴木雅をモチーフに、脚本家の吉澤智子がフィクションとして再構成したオリジナル作品である。

「明治の時代背景やダブル主演の難しさ、脚本への不安などが懸念として挙げられていますが、脚本の吉澤智子さんは会見で『決して清く正しいわけじゃない、生身の女性が描けるのがバディものの魅力』と語っていました。従来の朝ドラヒロイン像を覆す狙いとも言えますし、コロナ禍を経験した今だからこそ、医療従事者の物語に共感できる視聴者は多いはずです」（前出・テレビ誌ライター）

キャスト陣には豪華な顔ぶれが揃った。多部未華子が大山捨松役、坂東彌十郎が商人・清水卯三郎役で出演。さらに古川雄大、仲間由紀恵、高嶋政宏、片岡鶴太郎、生田絵梨花など、実力派からアイドルまで幅広いキャスティングとなっている。主題歌には、Mrs. GREEN APPLEの新曲『風と町』が決定し《ミセスの主題歌なら絶対見る》《さすがに来ると思ってた》と反応は上々だ。

明治という激動の時代を舞台に、傷ついた人々を守るために奔走する「ちょっと型破りな二人のナース」の物語。視聴者が新しい朝ドラに何を求めているのか―。その答えは、3月30日の初回放送で明らかになる。