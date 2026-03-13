2025年5月18日、能登半島地震の被災地・石川県七尾市の仮設住宅の集会所で入居者に声をかけられる愛子さま（写真：代表撮影／共同通信社）

（つげ のり子：放送作家、皇室ライター）

スクリーンの影に「あ、映っちゃう」…能登で見せた愛子さまの自然体な笑顔

スクリーンの前を愛子さまがふと横切り、「あ、（シルエットが）映っちゃう」と小さく笑われた──。

昨年5月、能登半島地震の被災地・石川県七尾市で、金沢大学の学生ボランティアたちが活動報告のスライドを、愛子さまに説明していたときの一場面だ。

その場にいたのは、金沢大学ボランティアさぽーとステーション（通称「ボラさぽ」）の代表・喜多見浩介さん、副代表の間山春太郎さん、湯澤実柚さんの3人。いずれも金沢大学2年生である。

愛子さまは昨年5月18日から2日間、初めて被災地を訪れ、能登の被災者や支援者、そして学生ボランティアたちとも交流された。愛子さまと話した時のことを、湯澤さんはこう話す。

「初めはすごく緊張していたんですけど、愛子さまが相づちを打ちながら、寄り添ってくださったので、緊張もほぐれてとても話しやすかったです」

2025年5月18日、能登半島地震の被災地を訪問するためJR金沢駅に到着された愛子さま（写真：代表撮影／共同通信社）

今年は、東日本大震災から15年。天皇皇后両陛下は長女・愛子さまを伴い、3月25〜26日に岩手県と宮城県を訪れ、4月6〜7日に福島県を訪問される予定だ。愛子さまにとって、東日本大震災の被災地である3県は、初めてのご訪問となる。

天皇陛下は今年2月のお誕生日に際しての記者会見で、被災地の復興が進む一方、生業やコミュニティの再建など課題が残ることに触れたうえで、「災害による影響は人それぞれに異なり、10年、15年という年月の経過だけでは測れない重みを伴う」と述べ、「これからも、雅子と共に被災地に心を寄せていきたい」と語られた。

「節目」は区切りであると同時に、記憶と教訓を次の世代へ手渡す“再確認の時”でもある。

では、その「次の世代」の象徴的な存在として注目を集める愛子さまは、何を見て、何を受けとめようとされているのだろうか。

日赤で働く愛子さまが学生に投げかけた“プロフェッショナル”な問い

愛子さまとの懇談の中で、和やかな空気の後に続いたのは、災害ボランティアの現場についての実務的な問いだった。その場面を喜多見さんはこう振り返る。

「愛子さまが災害ごみの分別についてご存じだったので、普段から情報を得ていらっしゃるのだろうと感じました。僕はボランティアを始めた当初、災害ごみに分別があること自体を知らなかったので、深い知見をお持ちだと思いました」

金沢大学ボランティアさぽーとステーションの震災ボランティア活動

愛子さまご自身も、日本赤十字社で青少年ボランティアの育成・普及、研修などに携わっていらっしゃる。そうした“現場を見る視点”を感じさせるご質問もあった。

「私も仕事でボランティアに携わっていますが、どういう仕組みがあれば（ボランティアが）しやすくなると感じますか？」

この問いに、間山さんはこう答えた。

「被災された方々がしてほしいことと、ボランティアができること、したいことが必ずしも一致しない場合があります。被災者側のニーズと、ボランティア側の意欲の調整がうまくできれば、活動しやすくなると思います」

すると愛子さまは深くうなずきながら、こう返されたという。

「『ニーズ』と『シーズ』という言葉を、職場でよく聞きます」

災害ボランティアの現場では、「本当に必要とされること」と「提供できること」が噛み合わない瞬間がある。学生が直面する葛藤に対し、愛子さまは深い理解を示されたのだった。

学生たちが所属している金沢大学ボランティアさぽーとステーション（ボラさぽ）は、東日本大震災を契機に2011年12月に始動し、災害時の支援に継続して取り組んできた。能登半島地震の直後は、がれき撤去や家具の運び出しといった目に見える復旧作業が中心だったが、復興のフェーズが進むにつれて課題も移り変わる。

能登半島地震の震災ボランティア

金沢大学ボランティアさぽーとステーションの水害ボランティア活動

現在は、仮設住宅に暮らす人々をつなぎ、話に耳を傾けながらコミュニティを育てる「傾聴ボランティア」に力を入れている。

では、学生たちはこの活動を通じて、自分自身のどんな成長を実感しているのだろうか。湯澤さんはこう語る。

「もともと私は人前で話すのが得意ではありませんでしたが、傾聴活動でいろいろな方と話すうちに、話すことが好きになっていきました。いまでは人前でも話せるようになりました」

毎月の集まりを楽しみに待つ人たちも増えているという。

金沢大学ボランティアさぽーとステーションの傾聴活動

「マジでございます」は嘘だった！“創作された美談”が当事者を追い詰めることも

しかし、愛子さまが能登を訪問された後、悩ましい問題が発生していた。

ネットやSNSで、学生が「え、それマジっすか」と言い、愛子さまが「マジでございます」と返されたという、いかにも“切り抜き向き”のエピソードが広がったのだ。だが当事者の3人は、全員が明確に「そのような会話をした記憶がない」と否定した。

なぜこのような嘘が広がったのか、発端は定かではないが、愛子さまの親しみやすいお人柄と、学生たちとの年齢の近さが相まって、誰かが“ドラマのような美談”を創作し、SNSで拡散したのではないかと、筆者は推測する。

注目すべきは、架空の話が“誰かを称える物語”の体裁を取りつつ、結果として当事者である学生を「失言した側」にも見せかねない点にある。本人たちは、聞かれるたびに事情を説明し直さなければならず、“後処理”を強いられている。

ネットやSNSではこのほかにも、当日の場で愛子さまと学生たちが交わしたとされる「会話」が、もっともらしく流布している。

それは、学生が「自分たちの活動が、本当に役に立っているのか分からなくなることがあるんです」と言い、愛子さまは、「相手のためになっているか悩むこと自体が、すでに思いやりの証しじゃないでしょうか」とおっしゃったという内容だ。

しかし、学生たちに確かめたところ、こうしたやりとりも実際にはなかったという。

この一件は、皇室報道がいま直面する「情報が流れる過程の難しさ」を、極めて分かりやすく示している。

宮内庁公式SNSが「なりすまし」や「デマ」の即時否定に苦慮する理由

宮内庁は2023年4月、情報発信を強化するため「広報室」を新設し、翌年4月から公式Instagramの運用を開始。さらに2025年4月1日には公式YouTubeチャンネルも開設し、記者会見映像なども含めた動画発信を始めた。

狙いは、若い世代を含む幅広い層に皇室の活動を伝えることにある。加えて、誤情報が拡散しやすいネット環境を踏まえ、正確な情報発信を強める意図もあるとみられる。

ただ、公式Instagram運用開始から1年間の状況分析では、フォロワー数は191万人に達した一方、若年層（13〜34歳）の割合は約16％で横ばい傾向にあり、広報室は「若年層への訴求力に限界が見えてきた。発信内容について工夫していく余地がある」としている。

また、SNS運用の“守り”も欠かせない。宮内庁は2024年4月、「運用しているSNSアカウントは、インスタグラムの公式アカウント以外に存在しておりません」と、なりすましアカウントへの注意喚起を公式サイトで行った。 その後、YouTube開設を踏まえ「公式はInstagramとYouTubeのみ」とも明記している。

宮内庁の公式Instagramはコメント欄を閉じている。炎上リスクを考えれば合理的だが、逆に「誤情報への即応」という点では弱点にもなる。

今回の「マジでございます」の拡散は、その一例と言える。コメント非公開・原則返信なしという運用のもとでは、真偽不明の“それっぽい物語”が先行しやすい面もある。しかも、物語が好意的であればあるほど、それを否定する声が届きにくいのは当然であり、真偽よりも美談の「気持ちよさ」が勝ちやすいのだ。

「復興はYESかNOではない」能登の思いを胸に愛子さまが歩まれる東北の地

天皇皇后両陛下と愛子さまは、3月と4月に東北3県を訪問されるが、そこでも創作された“美談”が拡散される可能性があるだろう。

たとえ天皇ご一家を肯定的にとらえる誤情報だとしても、被災地ご訪問の意義を考えれば、やはり真実をきちんと伝える正しい情報の方が重要度は高い。

能登半島地震の被災地を訪問された天皇皇后両陛下（宮内庁公式インスタグラムから／写真：共同通信社）

金沢大学「ボラさぽ」の学生たちは、被災地支援を通して感じた思いを、こう語る。

「復興した、していない、のYESかNOではなく、被災した方々の個々の状況は、一人ひとり違っています。（天皇ご一家の訪問は）改めて『復興とは何か』を考えるきっかけになるのではないでしょうか」

能登で学生たちが見ていたのもまた“がれきの後”に残る孤独や分断、記憶の扱いといった復興の第二幕だった。

被災地での写真洗浄ボランティア

そして、その第二幕は、SNSの時代には、ときに「別の物語」も生み出してしまう。

愛子さまの被災地ご訪問は、現地で人々の声を受けとめることに加え、その声がゆがめられずに届く経路を、社会がどう確保するかという問いにもつながっている。

石川県七尾市の仮設住宅の集会所で入居者に声をかけられる愛子さま（2025年5月18日、写真：代表撮影／共同通信社）

学生たちは、「気負い過ぎずに、いまの自分にできる最大のことをやろうと思って取り組んでいます」と語った。

その言葉は、被災地支援に限らず、情報の洪水の中で事実を見つめる私たちの姿勢にも、そのまま当てはまるのかもしれない。

