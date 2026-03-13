Ž¢°ä»º¤Î°ìÀÚ¤ÏºÊ¤Î¥»¥Ä¤ØŽ£¥Ï¡¼¥ó¤¬ÁêÂ³ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë"ºÇ½ªÅª¤Ê°ä¸À¾õ"¤Ç½ñ¤¤¤¿¤³¤È
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ä¹Ã«ÀîÍÎÆó¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ¡¡¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡ÊÄ¬Ê¸¸Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£·§ËÜ¤ÇÄ¹ÃË¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢µ¢²½¤ò·è°Õ
·ëº§¤ÎË¡Åª¼êÂ³¤¤Ø¤Î°Õ¸þ¤Ï¡¢¡ÖµÏÃÛ¤Î²Æ¤ÎÆü¡×¡ÊÊÔ½¸ÉôÃð¡§¾¾¹¾¤Î¶µ»Õ»þÂå¤Ë¥Ï¡¼¥ó¤ÈÆ±Î½¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¦À¾ÅÄÀéÂÀÏº¤È¾®Àô¥»¥Ä¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¾®Î¹¹Ô¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ë¥Ï¡¼¥ó¤È¥»¥Ä¤¬»ö¼Âº§¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡ËÄ¾¸å¤Ë¥Ù¥¤¥«¡¼°¸½ñ´Ê¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¶¯¤Þ¤ê¤³¤½¤¹¤ìÛ£Ëæ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÍº¤ÎÃÂÀ¸¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÀÚ¼Â¶ÛµÞ¤Ê²ÝÂê¤È¤¹¤ë¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ3Æü¸å¡¢°ÛÊìËå¤Î¥ß¥ó¥Ë¡¼¡¦¥¢¥È¥¥ó¥½¥ó¤Ë¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ´À¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¡¢¸åÇ¯¤Î¤³¤È¤À¤¬¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿·Ê¹¼Ò¤Ç¤ÎÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ë¡Ö¡Ê°ìÍº¤Ï¡ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿»ä¼«¿È¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤ÎÇ®°¦¤¬¡¢¥»¥Ä¤Ø¤ÎÎ¸(¤ª¤â¤ó¤Ñ¤«)¤ê¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì°Ê¹ß¥Ï¡¼¥ó¤¬¡¢¤½¤Î·ï¤Ç¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤äÁêÃÌ¤Ë¡¢¤Þ¤¿Æâ¿´¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ½ñ¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤Ï¡¢ËÄÂç¤ÊÎÌ¤Ë¾å¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ìÏ¢¤Î¹ÔÆ°¤ä¼êÂ³¤¤Ï¡¢¡ØÅì¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù½ÐÈÇ¸å¤Î8·î¤«¤éÍâÇ¯¡½¡½¿À¸Í¤Ç¤ÎºÇ½ªÇ¯¡Ê1896¡Ë¡½¡½¤Î2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤È¤é¤ì¤¿¡£Åìµþ¤Ø¤ÎÅ¾µï¤ËÀèÎ©¤ÄÆ±Ç¯6·î¤«¤é2¥«·î¤Î´Ö¡¢¾¾¹¾¤ÈµÏÃÛ¤Çµ¢¾Ê¤È´²(¤¯¤Ä¤í)¤®¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢·ëº§¸å5Ç¯¤Ë¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ÂçÃÄ±ß¤Î´Ñ¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ºßÆüÀ¾ÍÎ¿Í¤Çµ¢²½¤·¤¿ÄÁ¤·¤¤Îã
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾¤ÎÃÎ¤ì¤¿À¾ÍÎ¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ë¡Î§¾å¤Î·ëº§¤ÎºÝ¤Ëµ¢²½¤·¤¿¤Î¤Ï¡½¡½ÉÙÍµ¼Ò²ñ¤È²½¤·¤¿¸½Âå¤òÊÌ¤È¤¹¤ì¤Ð¡½¡½¸å¤Ë¤âÀè¤Ë¤â¥Ï¡¼¥ó¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£³Î¤«¤Ëµ¢²½¤Ë¤Ï¡¢Èà¤ÎÆüËÜ¤Ø¤Î°¦¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾¹¾¤Ë½»¤à¤³¤È¶Ï(¤ï¤º)¤«3¥«·î¤Ë¤·¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Îºî²È¡Ë¥¢¥ê¥¹¡¦¥í¥ê¥ó¥º¤Ø¤Î¼ê»æ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡Ö»ä¤Ï¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ËÍí¤àÈÑ»¨¤Ê¼êÂ³¤¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¶²¤é¤¯¡¢¤¤¤º¤ì¤½¤¦¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤Ïº£¤Ç¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÆüËÜ¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ¤³Ú¤ÊÆüËÜìÝÕþ(¤Ó¤¤¤)¤¬·§ËÜÂÎ¸³¤Ç¿á¤Èô¤ó¤À¸å¤Î¿À¸Í¤Ç¡¢Èà¤Î¿´¤ÎÆâ¤Ê¤ëÊ¸²½¤Î¿¶»Ò¤¬¡¢À¾ÍÎ¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤ÈÂç¤¤¯¿¶¤êÌá¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¤É½¤ï¤µ¤ì¤Æ¤â¤¤¤ë¡£
¢£¥»¥Ä¤ò±Ñ¹ñÀÒ¤ËÆþ¤ì¤ë°Æ¤ÏÁª¤Ð¤º
¥Ï¡¼¥ó¤Ï¿À¸Í¤Ë°Ü¤ëÁ°¤Î²Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Ê¸ÄÌ¤Ç¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥á¥¤¥½¥ó¤Î²ÈÂ²¤È¡¢¥á¥¤¥½¥ó¤ÎÅìµþ¤Î²È¤ä³ùÁÒ¤Î³¤¿åÍá¾ì¤Ê¤É¤Ç¡¢ÃÄÝ³(¤À¤ó¤é¤ó)¤Î´öÆü¤«¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥á¥¤¥½¥ó¤Ï¡¢¥·¥«¥³¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¿ÍºÊ¤ò±Ñ¹ñÀÒ¤ËÆþ¤ì¡¢Æó¿Í¤Î´Ö¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤â¤É¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç±Ê½»¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥»¥Ä¤ÏÍÜÉãÊì¤È°ìÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÍÜÁÄÉã¤È¼ÂÊì¤ÎÉÞÍÜ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥Ä¤È¥Ï¡¼¥ó¤Ï¤È¤â¤Ë¡¢À¸Â¸¤¹¤é´í¤¦¤¤¶âÁ¬ÅªµçÃÏ¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¥Ï¡¼¥ó¤ÎÀ³Ê¤¬Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¸åÇ¯¡¢ÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÉÔ°Â¤Ë¼è¤ê¤Ä¤«¤ì¤¿¡£¤½¤Îµ¤¸¯¤¤¤ÎÊ¹¤¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤òÉ¾¤·¤Æ¡Ö¶ìÏ«À¤ÎÅ·ºÍ¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¥»¥Ä¤â»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µ¢²½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¡Ö¶ìÏ«À¡×¡½¡½²áÅÙ¤Ê¤Þ¤Ç¤Îµ¤¸¯¤¤¡½¡½¤ò¹Í¤¨¹ç¤ï¤»¤ÆÍý²ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥»¥Ä¤Ï¸åÇ¯¡Öµ¤¤ÎÆÇ¤ÊÄø¡Ê²ÈÂ²¤ò¡Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¢²½¤Î»ö¤Ç¤â¹¥¤Þ¤Ê¤¤½¢¿¦¤Î»ö¤Ç¤â³§¡Ê¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î´Ö¤Î»ö¾ð¤òºÇ¤â¤è¤¯ÃÎ¤ë¼Ô¤Ï¡¢²£ÉÍ¤Ë½»¤ó¤ÇÅö»þ¤Î¹ñºÝ·ëº§¤Î¼Â¾ð¤ËÄÌ¤¸¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡Ø¿´¡Ù¤ò¸¥Äè¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±«¿¹¿®À®(¤¢¤á¤Î¤â¤ê¤Î¤Ö¤·¤²)¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ï¡¼¥ó¤ÎË×¤·¤¿ÍâÇ¯¤Î¡Ø¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼ Atlantic Monthly¡Ù¡ÊVol. 96, 1905¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¿Í´Ö¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó Lafcadio Hearn, the Man¡×¤Ç¡¢Èà¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£µ¢²½¤¹¤ë¤Ë¤ÏÍÜ»Ò±ïÁÈ¤·¤«¤Ê¤¤
²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë·üÌ¿¤ËÆ¯¤¡¢Âç¤¤¤Ë¶ì¤·¤ß¤â¤·¤¿¡£Èà¤é¤ò»×¤Ã¤Æ¤À¤±¡¢Èà¤Ï¡ÖÃÏ¹ö¡×¤Ë¤â½»¤ß¡¢¼ü¿ÍÄ¨È³ÍÑ¤Î¡ÖÆ§¼Ö(¤Õ¤ß¤°¤ë¤Þ)¡×¤Î¶ìÌò¤Ë¤Ä¤¡¢¤â¤·ÆÈ¿È¤Ç¤¤¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢·è¤·¤ÆÂÑ¤¨ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿çåÆñ(¤«¤ó¤Ê¤ó)¤ò¤âÇ¦¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ä¡Ä»ä¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤ÆÍè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö»ä¤Ï»ä°ì¿Í¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¼«¿È¤è¤ê¤â¹¬Ê¡¤Ê¤Û¤«¤Î¼Ô¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤ÏÁÎ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
»ö¼Â¡¢Èà¤¬µ¢²½¤·¤ÆÆüËÜ¹ñÌ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À¡¢À¸Â¸¤¬Èà¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤è¤ê¹¬Ê¡¤Ê¤Û¤«¤Î¼Ô¤¿¤Á¡×¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¾òÌó²þÀµ¤¬È¯¸ú¤¹¤ëÁ°¡¢Îó¶¯¤¬¼£³°Ë¡¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ½÷À¤òºÊ¤Ë»ý¤Ä³°¹ñ¿Í¤Î°ä¸ÀÅ¬±þ¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î°äÂ²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¹ñ¤Î¿ÆÂ²¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ï¡¼¥ó¤Ï¤³¤Î»ö¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢µ¢²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ê¤¯¡¢¸Ê¤¬¤«¤¯¤Ð¤«¤ê¤Ë°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤Ë¡¢°äÂ£¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËË¾¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ë¤è¤ë°Ê³°¤Îµ¢²½¤ÎË¡Î§¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëº¤Æñ¤òÁ°¤â¤Ã¤Æ½üµî¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÊýÅÓ¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÉã¤Î²ÈÂ²¤ÎÍÜ»Ò¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¸Î¤ËÈà¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤È¤¤¤¦ÆüËÜÌ¾¤òÌ¾¹ð(¤Ê¤Î)¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢°Ê¾å¤Îµ½Ò¤òÎ©¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ä°¸¤Î¼ê»æ¤«¤é°úÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢»Ù¾ã¤¬¤¢¤í¤¦¡Ä¡Ä¤·¤«¤·¡¢²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤¬¡¢Èà¤ÎÆüËÜ¹ñÀÒ¼èÆÀ¤ÎÍ£°ì¤ÎÆ°µ¡¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¦Î©¾ì¤Ë»ä¤Ï¤¤¤ë¡£Åö»þ¤³¤Î·ï¤ÇÁêÃÌ¤Ë¾è¤ë¡¢¾¯¿ô¤ÎÍ§¿Í¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥»¥Ä¤Ø¤Îºâ»º°äÂ£¤Î¤¿¤á¤Î°ä½ñ
¥Ï¡¼¥ó¤¬¡¢·ëº§¤ò¹çË¡²½¤·°ä»ºÁêÂ³¤ò³Î¼Â¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ò¤È¤ê¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤Ë¤É¤¦½ñ¤Á÷¤Ã¤¿¤«¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢±«¿¹¤ÎÍý²ò¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë·§ËÜ»þÂå¤Ë»°ÅÙ¤â»ÔÌò½ê¤Ë½Ð¸þ¤¡¢Ä¹ºê¤ÎÎÎ»ö¤Ë¼ê»æ¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ë¡Åª¤Ê¶õÇò¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢ºâ»º°äÂ£¤Î¤¿¤á¤Î°ä½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£ÆüÃÎ¤é¤ì¤ëºÇ¤â¸Å¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢·§ËÜÅþÃå¤«¤é7¥«·î¸å¤Î¡Ö°ìÈ¬¶åÆó¡¦Ï»¡¦°ì¸ÞÉÕ¡×¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶Ë¤á¤ÆÇ°Æþ¤ê¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ï¡¼¥ó¤Ï½é¤á¤«¤é¡¢¥»¥Ä¤Ê¤¤¤·²ÈÂ²¤Î²¤ÊÆ¤Ç¤Îµï½»¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï°ìÉô¤Ë¤»¤è¡¢¥À¥Ö¥ê¥ó¤Ç¥®¥ê¥·¥¢¿Í¤ÎÊì¥í¡¼¥¶¤Î´Ù¤Ã¤¿Èá»´¤¬¡¢»×¤ï¤ì¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£1893Ç¯5·î¤Î¥ß¥ó¥Ë¡¼¡¦¥¢¥È¥¥ó¥½¥ó°¸¤Î¼ê»æ¤Ë¡¢¡Ö»ä¤ÏºÊ¤ò¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£À¾ÍÎ¤ÎÀ¸³è¤Ë´·¤ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤ì¤ò»î¤ß¤ë¤³¤È¤¹¤é»Ä¹ó¤È¸À¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£ÍâÇ¯1·î¤Î¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó°¸½ñ´Ê¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ°Ê³°¤Ç²ÈÄí¤ò±Ä¤à¤¤¤«¤Ê¤ë¾õ¶·¤â¡Ä¡Ä»ä¤Ë¤ÏÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£»ö¼Â¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²ÄÇ½À¤ò¡¢¹Í¤¨¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤Ë°Õ»×É½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£43ºÐ¤ÇÆÀ¤¿Ä¹ÃË¤ò¼é¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿
°ìÊý¡¢41ºÐ¤Ç·ëº§¤·¡¢43ºÐ¤ÇÂè1»Ò¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤ÎÉÔ³Î¼Â¤µ¤ò°Õ¼±¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£·Ç¤²¤¿¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤Î¼ê»æ¤Ë¡¢¡Ö¤¿¤À»Ä¹ó¤Ê¸«¹þ¤ß¤È¤·¤Æ»à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤·¤í¤½¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¡¢»ä¤ÏÇ¯Ï·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±Ñ¹ñÀÒ¤Ê¤É¤ÏÁ´¤¯ÌµÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸»þ´ü¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥ß¥ó¥Ë¡¼¤Ø¤Î¼ê»æ¤Ë¡¢¡Ö¡Ä¡Ä¡Ê±Ñ¹ñÀÒ¤Ê¤é¤Ð¡ËË¡Î§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÌ±¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÇÅÚÃÏ¤ò½êÍ¤·¤¿¤ê¾¦Çä¤ò¤¹¤ë¸¢Íø¤ò¼º¤¤¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ê¤·¤ËÆâÎ¦Éô¤Ë½»¤à¤³¤È¤¹¤é½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö»ä¤Î°ä»º¤Ï°ìÀÚºÊ¥»¥Ä¤Ø¡×
¤¿¤À¤·¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÀÚ¼Â¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÄï¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¤È¥ß¥ó¥Ë¡¼¤Ê¤É¤Î3¿Í¤Î°ÛÊìËå¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Î¡¢°ä»ºÁêÂ³ÌäÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£·§ËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¸å¤ÎÇ¯¤Î²Æ¡¢°ä½ñ¤Ï½ñ¤ÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Æó½ÅÉõÅû¤Î³°Â¦¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Î»àµî¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢»ä¤ÎºÊ¤Ê¤ë¾®Àô¥»¥Ä¤¬½ê»ý¤¹¤ëË¡Åª°ä¸À¾õ¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢ÉõÅûÆâµºÜ¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¡Ä¡Ä°ìÀÚ¡¢Èà½÷¤¬½êÍ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡×¤È¡¢Á°¸å¤ËÆè°õ(¤Ê¤Ä¤¤¤ó)¤·¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆâÉõÅû¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤ÎºÇ½ªÅª°ä¸À¾õ¡Ä¡Ä»ä¤ÏÈà½÷¤Ë¤³¤ì¤ò½ê»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢ÉõÅû¤Î¤³¤³¤ËÆüËÜ¸ì¤Ç½ðÌ¾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤¿¡£ÌÀ¼£Æó½½¼·Ç¯¼··î¼·Æü¡¡¾®ÀôÀá»Ò¡×
ÉõÅû¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¸«»ö¤ÊÉ®À×¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¡¡¶å½£¡¡·§ËÜ¡¡¡¡°ìÈ¬¶å»ÍÇ¯Ï»·îÆó½½¼·Æü
¤³¤ì¤Ï¡¢¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ñ¥È¥ê¥·¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡½¡½¸½ºß¡Ä¡Ä±Ñ¸ì¶µ»Õ¡½¡½¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê°ä¸À¾õ¤Ç¤¢¤ë¡£
»ä¤Î»à¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢»ä¤¬½êÍ¤·¤¢¤ë¤¤¤Ï¸¢Íø¤òÍ¤¹¤ë¡¢Æ°»º¤ÈÉÔÆ°»ºµÚ¤Ó½ê»ýÉÊ°ìÀÚ¤ò¡¢²æ¤¬»Ò¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¾®Àô¥»¥Ä¤Ë¡¢ÀäÂÐÅª¤Ë°äÂ£¤¹¤ë°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ä¡Ä»ä¤Î¸½ºß¤Îµï½»²È²°Ãæ¤Ë¤¢¤ë°ìÀÚ¤ÎÊª¤¬¡¢Èà½÷¤Î½êÍ¤Ëµ¢¤¹¤â¤Î¤È¼þÃÎ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡£
¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ñ¥È¥ê¥·¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó
¢£µ¢²½¤Î·èÃÇ¤òÍ§¿Í¤ÎÀ¾ÅÄ¤ËÅÁ¤¨¤¿
ÉõÅû¤ÎÆüÉÕ¤Ï¡¢Ãæ¤Î°ä¸À¾õ¤ÎÆüÉÕ¤Î10Æü¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ä¸À¾õ¤òÊÛ¸î»Î¤ÎÁýÅçÏ»°ìÏº(¤Þ¤¹¤¸¤Þ¤í¤¯¤¤¤Á¤í¤¦)¤ËÍ¹Á÷¤·¤Æ¡¢°Õ¸«¤òÄ§¤·¤¿¸å¤ËÉõÅû¤ËÆþ¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ï¡¼¥ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î1Ç¯¸å¡¢ÁêÂ³¤âÍí¤àµ¢²½¤Î·èÃÇ¤òÀ¾ÅÄ¤ËÅÁ¤¨¤ë1¥«·îÁ°¤Ë¡¢½»½ê¤ò¿À¸Í¤Î¤â¤Î¤È¤·¤¿°ä¸À¾õ¡Ê¾ÜºÙÆâÍÆÉÔÌÀ¡Ë¤ò½ñ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Ë¤Ï°ä¸À¤Î¼¹¹Ô¤ò³Î¼Â¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ä¸À¾õ¤òÁýÅç¤ËÊÝ´É¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÉõÅû¤ÎÎ¢¤Ë¡Ö1895Ç¯6·î11Æü¤ÎËÜÆüÉÕ¡Ø°ä¸À¼¹¹Ô¡Ù¤Î¼ê¿ôÎÁ¡ð15¤ò¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ø¥ë¥óÍÍ¤è¤ê¼õÎÎ¡×¤ÈÁýÅç¤Î½ðÌ¾Æþ¤ê¤Çµ¤µ¤ì¡¢É½¤Ë¤ÏÆ±¤¸ÆüÉÕ¤Ç¡¢ºÇ½ª°ä¸À¾õ¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¥Ï¡¼¥ó¼«¤é¤¬½ñ¤¤¤¿¡£¶²¤é¤¯¡¢¥»¥Ä¤Ë»ý¤¿¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
Ä¹Ã«Àî ÍÎÆó¡Ê¤Ï¤»¤¬¤ï¡¦¤è¤¦¤¸¡Ë
Îò»Ë²È
1940Ç¯¿·³ã»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¿·³ãÂç³Ø¿ÍÊ¸³ØÉô¤Ç»Ë³Ø¤òÀì¹¶¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ÎM.A.³Ø°Ì¡Ê½¤»Î¹æ1974¡Ë¡¢M.Ed.³Ø°Ì¡Ê1978¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£°ì»þ´ü²ñ¼Ò°÷¡¢Á°¸å¤·¤Æ¹âÅù³Ø¹»¶µÍ¡¡ÊÀ¤³¦»ËÃ´Åö¡Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡Ù¡Ê¾¾¹¾º£°æ½ñÅ¹¡¢1988Ç¯¡Ë¡¢¤½¤Î²þÄêÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ¡¡¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡ÊÄ¬Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØA Walk in Kumamoto¡§The Life & Times ofSetsu Koizumi, Lafcadio Hearn¡Çs Japanese Wife¡Ù¡ÊGlobal Books, 1997¡Ë¡¢¡Ø¤ï¤¬ÅìÊý¸«Ê¹Ï¿¡½¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤«¤éÀ¾°Â¤Þ¤Ç¤Î177Æü¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë
¡ÊÎò»Ë²È Ä¹Ã«Àî ÍÎÆó¡Ë