「女優を主役に抜擢することで予算カット」…4月クールで《女性バディドラマ》が乱立する複雑な事情

4月クールから放送されるテレビドラマのラインアップを見てみると、ある傾向が浮かび上がってきた。男女バディや男性同士のコンビものが目立っていた昨今とは様相が異なり、女性同士のバディやコンビを題材にしたドラマが非常に多いのだ。

例えば、昨年夏から今年の冬ドラマまでの3クール分を振り返ってみても、女性バディものは深夜帯を除くと、波瑠と川栄李奈が出演した『フェイクマミー』（TBS系、2025年10月クール）のみ。もちろん、女性バディもの自体が前代未聞というわけではないが、ここまで乱立するのは極めて少ないパターンだということが分かる。

ところが、4月クールではGP帯だけで4作が女性バディものなのだ。

前編記事『高市早苗の影響も…4月クールで《女性バディドラマ》が乱立するのはなぜ？』では、高市早苗内閣の誕生やテレビ局の視聴率事情といった、関係者による「女性バディドラマが増えている理由」をお届けした。

本記事では、女性を主役に立てることで生まれる局側のメリットについて解説する。

ドラマ現場に女性スタッフが増加

「女性バディドラマが増えている背景には、制作現場そのものの変化も大きいと思います」

そう語るのは、制作会社でドラマやリアリティショーのディレクターを担当してきた女性社員のB氏だ。

「数年前まではドラマの制作現場は、プロデューサーも監督も男性が圧倒的多数を占めていた。しかし近年、私のような女性プロデューサーや若手の女性監督が増えており、企画段階から女性の視点が反映されるようになった。

以前は、男性プロデューサー主導で“恋に悩む女性”や“仕事と家庭の両立に悩む女性”といった前時代的なキャラクターを主役にしようとしていましたが、決定権を持つポジションに女性が就くようになったことで、ほとんど採用されなくなった。女性たちが自分の実感に基づいた物語を妥協せずに作れる時代だと思います」

業界の構造的な事情を指摘する声もある。テレビドラマの動向に詳しいドラマライターのC氏はこう分析する。

「ドラマ、特にGP帯において年間で最も視聴率が取りやすく、各局が制作に最も力を入れているのは、一般的に10月クールと1月クールなんです。気候的に在宅率が高く、テレビが見られやすい時期ですから。

一方で4月クールは、新年度で進学や就職、異動など生活環境や立場が大きく変わる時期。視聴者の生活リズムが不安定になり、テレビ離れが起きやすい傾向があるんです。つまり、局としては“数字が取りにくいクール”という認識が前提としてあります」

女優を主役に抜擢することで予算カット

そこで問題になってくるのが予算、特にキャスティングのギャラである。

「知名度や実績にもよりますが俳優と女優のギャラは男性俳優と女性俳優では1.5〜２倍ぐらい違うとされている。

つまり、数字が取りにくい4月クールに高額なトップ俳優を並べても、費用対効果の面でリスクが高い。それならば、ギャラを相対的に抑えつつも確かな演技力と固定ファンを持つ実力派女優をキャスティングして女性バディものにしたほうが、コスパが良いんです。コストを抑えつつ新しい切り口の作品で勝負に出たいという思惑が重なり、今回のような乱立を生んだのでは？」（前出のC氏）

もう一つ、テレビ局の戦略的な側面を指摘するのは、編成に携わってきた局員のD氏だ。

「今のドラマにおいて、最も重要視されているターゲットは間違いなくF3層（50代以上の女性）です。実際にテレビの前に座って見るリアルタイム視聴率を支え、『TVer』などの配信サービスの再生数を牽引しているのも彼女たちなんですよ。

今のF3層は昔の専業主婦のイメージとは全く違う。社会に出て働き、理不尽な思いを経験してきた世代です。キラキラした若い男女の甘い恋愛ドラマを見せても、もう刺さらないことが数字の上でも明らかです」

そこで浮上したのが、複雑な人間関係を描ける女性バディものだったとD氏は続ける。

「F3層が求めているのは、同性のキャラクターがただ仲良くするのではなく、お互いの秘密や弱さを知っていき、ときには反発し合いながらも最後には助け合う。そういう成熟した関係性の描写を求めている。

海外ドラマの『セックス・アンド・ザ・シティ』シリーズ（HBO）や『ビッグ・リトル・ライズ』シリーズ（HBO）、『バッド・シスターズ』シリーズ（Apple TV+）のような、カッコいい女性たちが自らの力で問題を解決するストーリーがヒットしてきた影響も大きいでしょうね」

F3層から若い世代に話題が波及

また、D氏はF3層の影響力についても力説する。

「面白いことにF3層が熱狂するようなドラマは、結果的にSNSを通じて若い世代にも波及していくんです。F3層は意外とSNSに触れており、気軽に感想を呟いてくれている。そこから世代を超えて社会現象になったりもする」

ラブストーリーの人気低下、ドラマ現場に女性が増えたこと、春ドラマの予算面の事情、高市内閣の誕生、50代女性に刺さる作品作りといった、さまざまな要因が重なり、女性バディドラマの乱立に繋がったようだ。

２月の解散総選挙で高市早苗率いる自民党は316議席を獲得。これは戦後でも最大級の数字だった。高市早苗の人気と期待が票に繋がった点もあるだろう。

首相・高市早苗ばりの評価を受けて、4月クールの女性バディドラマも高視聴率や大きな話題を博すことができるのか。その結果や反響次第では、今後も女性バディドラマの勢いは続けていくかもしれない。

