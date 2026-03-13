スマホ時代になぜ「40万円のウォークマン」が売れるのか？iPod時代を超えて、携帯音楽プレイヤーが生き続けるワケ

近年のレトロブームをきっかけに、再注目を集めているのがSONYのウォークマンだ。

現代のウォークマンはよりハイエンド路線を歩み、最上位機種は38.5万円という価格帯にまで達している。ハイエンドオーディオの世界では、いまや70万円近い機種も珍しくなった。

2000年代、「iPod」が一世を風靡して、世界のデジタルオーディオプレーヤー市場（以下、DAP）を完全に席巻した。当時の国内携帯オーディオ市場はAppleとソニーの2強が独走状態にあったが、両者の差は大きく、販売台数シェア50％前後を誇るAppleに対し、SONYのシェアはそれを25〜30ポイント下回る状況が数年にわたって続いていた。

その後、徐々にシェアを回復したウォークマンは、2010年8月についに8年間トップに君臨したAppleを月間販売シェアで逆転し、1位を奪取。その後は抜きつ抜かれつの激しい争いを経て、SONYが王者の座を確固たるものとしていく。

だが、今やスマホの普及でDAPはニッチ化の一途をたどっている。そんななか、数十万円もの高級機種を買い求め、愛好しているのは一体どんな人たちなのか？後編では、そんなハイエンドDAP市場の現在地をさらに深掘りする。

前編記事『最上位機種は約40万円！再ブーム中のSONY「ウォークマン」が示す、携帯音楽プレイヤーの「知られざる現在地」』より続く。

誰が、なぜハイエンドウォークマンを選ぶのか？

前編ではハイエンドDAPの顧客に対して”好事家“という表現を使ったが、何十万円もするような機種を買うのは、一体どのような人たちなのか。

まず、わりとライトな動機として挙げられるのが「スマホの充電を気にせず音楽を楽しみたい」「スマホの通知で音楽を邪魔されたくない」「スマホの容量を気にせず大量の曲を持ち歩きたい」といった声である。確かにこうした利便性は魅力的だが、それだけでは高額な製品を購入する決断にはなかなか至らないだろう。

つまりそこにはもっと深い動機があって、それが「音質の良さ」や「ガジェットそのものがもつ魅力」である。ハイエンドのオーディオ関係者によると、「同じハイエンドを購入するユーザーでも、ホームオーディオとDAPでは重なる部分はありつつも、ユーザー層は若干異なる。DAPはどちらかといえば、ガジェットそのものに対して愛着を感じる人に支持されている印象。ただし、製品のスペックにワクワクするという点は両者に共通している」とのことである。

どれを買おうかとスペックを比較しながら悩む楽しさは、ハイエンド製品に限らず買い物全般に通ずるものであろう。私にも大いに経験がある。

スペック上の数値の違いが、実際の使用体験にどれほどの差をもたらすかという点はもちろん重要だが、はたしてその差を人間がどこまで正確に知覚できるかは定かではない。それでも悩んだ末に、納得感を持って「このスペックを選んだ」というところに、本当の楽しさがあったりするものである。

ハイエンドはスペックを重視する世界である。試しにハイエンド機の製品紹介ページを開いてみれば、そこには暗号のような専門用語がずらりと連なっていることに気付くだろう。

そうしたこだわりが高音質を実現する世界であるがゆえに、ユーザーはより一層スペックを重視する。安い買い物ではないからこそ、吟味にも自然と熱が入る。それがハイエンドの世界でスペックの重要度が際立つゆえんだ。

ウォークマンが持つガジェットとしての魅力

ガジェットには所有することの楽しさ、使用する楽しさがあるわけだが、SONYのウォークマンなんかはそこをがっつり刺激する造りになっている。

前編記事で触れたウォークマンの最新機種「NW-WM1ZM2」の筐体は「金メッキを施した純度約99.99%の無酸素銅切削」とある。これによって音質向上の効果があるらしいが、私のような素人にはなんのことやらさっぱりだ。しかし「金メッキ」くらいは知っているから「なんか高級感がありそう」とは思える。

実際、筐体の評判は高く、その宝物のような佇まいや、手になじむ持ち心地の良さが好意的にレビューされている。見てよし、触ってよし、使ってよしの三拍子が揃ったアイテムは、ガジェットとして相当強い。

そして、手軽なスマホではなく「音楽専用機で音楽を楽しむ」というライフスタイルは、音楽好きにとってはある種の矜持となる。ウォークマンは、その“矜持”を可視化した形で持ち歩けるという誇らしさがあるのだ。

ちなみに、DAPを愛好しているのは具体的にどういった層なのだろうか。残念ながらDAPのユーザー層を直接調査した統計データは存在しないため、ここでは購買層が重なる部分も大きい「オーディオ愛好家」に関するデータを参考にしたい。（出典：ZipDo社）

まず、男女比を見ると、米国では男性55%・女性43%・ノンバイナリー2%となっている。日本国内では男性ユーザーが圧倒的多数を占めることから、国ごとの差異はかなり大きいようだ。

年齢層ではその差がさらに顕著になる。米国では7割近いユーザーが25〜44歳に集中しているのに対し、日本では7割が55歳以上だ。1955〜70年頃に起きた国内オーディオブームの影響が、現在のユーザー層にも色濃く反映されているとみられる。

もちろん、これはあくまで「オーディオ愛好家」のデータではある。ただ、男性にガジェット好きが多いという傾向を重ね合わせれば、国ごとのDAPのメインユーザー層の全体像もおおまかに見えてくるだろう。

日本でDAPが支持される理由

なお、世界DAP市場において、日本はそれなりの存在感を放っている。地域別に見ると市場をリードしているのはアジア太平洋地域で、そのシェアは約41%。そして北米26%、欧州19%と続く（2024年予測）。

ではアジア地域の内訳はというと、上から順に

中国：2.27億ドル

日本：1.30億ドル

インド：1.16億ドル

韓国：0.67億ドル

となっている（2025年予想）。中国の規模はさすがの一言だが、人口ベースで見てみれば日本人がいかにDAPを好んでいるかが分かるだろう。

日本でDAPが支持される理由はいくつかある。よく挙げられるのが住宅事情だ。日本の住宅は狭く、大音量で音楽を再生すると近所迷惑になりかねないため、自然と控えめになる傾向がある。自宅で音を鳴らすホームオーディオが主流の欧州とは、音楽を楽しむ文化的な土台が大きく異なるのだ。

また、日本の「郊外の自宅から都心の職場まで電車で長時間揺られる」通勤文化が、DAPとの相性がいいのも大きな要因だろう。無味乾燥な通勤時間を、良質な音楽を聴くことで豊かなひとときへと変えることができる。

加えて、国内にはハイエンド機の専門店や専門コーナーが点在しており、実際に試聴できる環境が整っている。ヨドバシカメラなどの家電量販店でも、店舗によってはそれなりの売り場スペースが確保されており、高級DAPが市場として成立しやすい土壌がある。さらに何といっても日本はSONYのお膝元だ。ウォークマンが支持されやすい基盤が、もともと備わっているといえる。

このほかにも、「そもそも小型ガジェットが好き」「専門機が好き」「趣味を深く追求したい（推しの音源を最高品質で保持したい、など）」といった日本人の文化的傾向も仮説として挙げられる。ただし、その分析まで広げると話が尽きないため、詳しい考察はまた別の機会に譲ることにしよう。

ともあれ、これらの理由で日本のハイエンドDAPは一定数支持されるに至っている。昨今のウォークマンブームもあながち突拍子のないものではなく、しかるべき背景があって起きているムーブメントなのである。

参考）GROWTH MARKET REPORTS “Audiophile Portable Music Player Market Research Report 2033”

https://growthmarketreports.com/report/audiophile-portable-music-player-market

Cognitive Market Research “Asia Pacific Portable Music Player Market Analysis 2026”

https://www.cognitivemarketresearch.com/regional-analysis/asia-pacific-portable-music-player-market-report

・・・・・・

【もっと読む】「Switch2狂騒曲」のウラで、3DSの中古本体価格が爆上がり！いま“懐かしのゲーム機”が高騰している「意外な理由」

【もっと読む】「Switch2狂騒曲」のウラで、3DSの中古本体価格が爆上がり！いま”懐かしのゲーム機”が高騰している「意外な理由」