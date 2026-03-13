ドラゴンクエストＶＩＩ　Ｒｅｉｍａｇｉｎｅｄ　公式ガイドブック（（企画・制作）スクウェア・エニックス、スクウェア・エニックス）

澤本夏輝１ｓｔフォトエッセイ『きらきらじゃない、僕の輝き方』（澤本夏輝（ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ）、幻冬舎）

ＴＯＥＩＣ　Ｌ＆Ｒ　ＴＥＳＴ　出る単特急　金のフレーズ　増補改訂版（ＴＥＸ加藤、朝日新聞出版）

大河の一滴　最終章（五木寛之、幻冬舎）

デコピンのとくべつないちにち（（文）大谷翔平，マイケル・ブランク／（絵）ファニー・リム／（訳）田中亜希子、ポプラ社）

アニメ「鬼滅の刃」イラスト記録集　肆（（著）ｕｆｏｔａｂｌｅ／（原作）吾峠呼世晴、集英社）

ＭＧＡ　ＭＡＧＩＣＡＬ　１０　ＹＥＡＲＳ　ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ　ＢＯＯＫ　−ＯＵＲ　ＳＴＯＲＹ−（Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ　ＡＰＰＬＥ、ぴあ）

ハーバード、スタンフォード、オックスフォード…　科学的に証明された　すごい習慣大百科（堀田秀吾、ＳＢクリエイティブ）

ビバリウム　Ａｄｏと私（（著）小松成美／（原作）Ａｄｏ、ＫＡＤＯＫＡＷＡ）

ＣＨＥＥＲ　Ｖｏｌ．６７（宝島社）