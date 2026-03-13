書籍総合ランキング（オリコン調べ、3月2日〜3月8日）
ドラゴンクエストＶＩＩ Ｒｅｉｍａｇｉｎｅｄ 公式ガイドブック（（企画・制作）スクウェア・エニックス、スクウェア・エニックス）
澤本夏輝１ｓｔフォトエッセイ『きらきらじゃない、僕の輝き方』（澤本夏輝（ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ）、幻冬舎）
ＴＯＥＩＣ Ｌ＆Ｒ ＴＥＳＴ 出る単特急 金のフレーズ 増補改訂版（ＴＥＸ加藤、朝日新聞出版）
大河の一滴 最終章（五木寛之、幻冬舎）
デコピンのとくべつないちにち（（文）大谷翔平，マイケル・ブランク／（絵）ファニー・リム／（訳）田中亜希子、ポプラ社）
アニメ「鬼滅の刃」イラスト記録集 肆（（著）ｕｆｏｔａｂｌｅ／（原作）吾峠呼世晴、集英社）
ＭＧＡ ＭＡＧＩＣＡＬ １０ ＹＥＡＲＳ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＢＯＯＫ −ＯＵＲ ＳＴＯＲＹ−（Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ、ぴあ）
ハーバード、スタンフォード、オックスフォード… 科学的に証明された すごい習慣大百科（堀田秀吾、ＳＢクリエイティブ）
ビバリウム Ａｄｏと私（（著）小松成美／（原作）Ａｄｏ、ＫＡＤＯＫＡＷＡ）
ＣＨＥＥＲ Ｖｏｌ．６７（宝島社）