性的暴行で逮捕された65歳の男…女性信者の”洗脳”のために利用していた「X JAPAN」元メンバーとの関係

「神生一人（しんじょうかずひと）」と名乗り、独自の説を展開、複数の女性に対し、性的暴行に及んでいた大野勝彦被告（当時65歳）の裁判が開かれている。大野被告の卑劣な手口について、ジャーナリストの渋井哲也氏が取材した。

前編記事『「私のことをご主人様と言いなさい」…女性信者を洗脳し性暴力、「動波神術」を説く65歳の男が行った卑劣行為の数々【被害者が法廷で証言】』では被害女性たちの証言を詳報した。さらに大野被告と“ある芸能人”との関係も取りざたされて――。

X JAPANの前身バンドのメンバーとの関係

2022年12月、「修行」と称して、20代の女性に性的暴行を加えたとして、愛知県一宮市の職業不詳・大野勝彦被告（当時65歳）が準強制性交等の疑いで逮捕された。この事件の公判が東京地裁（島戸潤裁判長）で開かれている。

Aさん、Bさん二人の女性の証人尋問の中で“芸能人との関係”や“彼、彼女たちの成功”をにおわすことでも、被害者たちの信頼を得ていたことも分かった。

「大野被告が話題に挙げていた一人はX（現在のX JAPAN）のベーシストのTAIJIこと故・澤田泰司さんのことです。“神生一人”は一部のTAIJIファンには聞き覚えがある名前でした」（バンド事情に詳しいライター）

TAIJIさんはいくつかのバンドを渡り歩いたあと、1985年にXJAPANの前身バンド、Xに正式加入する。同バンドは1989年にメジャーデビューするも、音楽性の違いなどから1992年1月に脱退した。

「ファンの間では『YOSIHIKIとの確執があったのではないか』と長年、ウワサされていました。難しいところはありましたが、TAIJIのベースはとてもかっこよく、音楽は天才的。今でも根強いファンがいるんです。LIUDNESSなど複数のバンドに加入したり、自身のバンドを立ち上げたり。音楽活動を続けていましたが、持病の悪化なども重なり、表舞台に出る機会は徐々に減っていきました。

それでも2010年には約18年ぶりにX JAPANメンバーとの共演も果たしました。YOSIHIKIとの関係も緩和したように思えた2011年7月、滞在中のサイパンで突然、亡くなりました」（前出・バンド事情に詳しいライター）

TAIJIさんの死にも関与か

TAIJIさんはサイパン島に向かう飛行機内で一般女性を暴行、到着後に逮捕されていた。この女性はTAIJIさんのマネージャーで、機内でトラブルになっていたというのだ。

「死因については、当初、拘束先の警察で自ら命を絶った、と報じられていました。あまりにも不審な点や謎が多く、いまなお他殺説が残ります。TAIJIの内縁の妻や関係者はその真相を調べるため、再捜査を求める署名などをしていたことでも知られています」（同前）

TAIJIさんがサイパンに向かったとき、一緒にいたと言われているのが、大野被告だ。

TAIJIさんは生前、被告を心酔していた。“神生”の名や写真はたびたびTAIJIさんのブログなどにも登場していた。さらにTAIJIさんは大野被告に所属事務所の顧問会長という名誉職も与えていた。

「大野被告はビジネスで成功したことなどをTAIJIに語っていたようで、共に行動することも多かった。TAIJI自身もスピリチュアルな内容を語ることもあったのですが、大野被告の影響ではないかとみられています。大野被告は所属事務所の会長でもありましたし、TAIJIの死の真相を知っているはずです。ですが、何の発表もしないまま、うやむやにしています。今なお、大野被告こと“神生一人”の存在、TAIJIとの関係を不審がるファンもいるのです」（同前）

信者たちと目配せも

大野被告は、その後もTAIJIさんやXとの関係を語り、信者を集めていったとみられる。具体的な著名人の活躍や成功をチラつかされたことで、信じ込んでしまったのだろう。

法廷には大野被告の“信者”とみられる女性たちが何人も傍聴に訪れていた。

「傍聴席の最前列に座って、大野被告に目配せをしていた女性たち何人かいました。普段はピクリとも動かない大野被告ですが、信者に対しては反応を見せるようです。少なくとも何十人かの信者がいると見られています。男性もいれば、性行為を強要されていない女性信者もいたようです。

AさんもBさんも“マインドコントロール状態”にあったと言えます。2人が大野被告と出会ったときは、それぞれ精神的に追い詰められた状態でした。

藁にも縋る思いだった彼女たちは、『不思議な力で多くの実績がある』大野被告のことを信じてしまってもおかしくはありません。

そのため、正常な状態であればとても従わないような行為も『修行』として、受け入れざるを得なかった。ご利益への期待と、一方で断れば『良くないことが起きるのではないか』との恐怖心もあった。だからこそ、被害が拡大したのでしょう」（同前）

被害者の心と身体、そして名誉を傷つけ続けた大野被告

3月24日、Bさんの意見陳述と論告求刑、被害者参加弁護人の論告、弁護側の最終弁論がある。大野被告は最後に何を語るのだろうか。

関連記事『X JAPAN新曲はhideへの想いを込めた曲…？「僕がバンドに誘わなかったら、今でもhideは生きてたかもしれない」と語るYOSHIKIの抱える苦しみと決意』をさらに読む。

《関連記事をよむ》X JAPAN新曲はhideへの想いを込めた曲…？「僕がバンドに誘わなかったら、今でもhideは生きてたかもしれない」と語るYOSHIKIの抱える苦しみと決意