文藝春秋西館を訪れていったい何を？　東京に自宅新築の噂も…ピーター・ティール氏が来日した本当の目的

米国でAIの軍事利用をめぐり大論争が繰り広げられている。その渦中にいるピーター・ティール氏が突然日本を訪れ、高市早苗総理を表敬訪問した。筆者の取材で、来日の真の目的が判明した。

前編記事『高市総理を表敬訪問したピーター・ティール氏が発端…ＡＩの軍事利用について米国で巻き起こる大論争の行方』より続く。

テクノ・リバタリアンの教祖

さて、本題に入る。当連載でも何度か取り上げているピーター・ティール氏である。ティール氏が創業した防衛企業のパランティア・テクノロジーズは件のアンソロピックと提携関係にある。

ティール氏は西海岸シリコンバレーに拠点を置く多くのIT企業を支援し、有力なスタートアップを世に出したことは言うまでもない。同地で隆盛を誇る「Tech Right（テック右派）」の教祖である。2010年代半ばに「テクノ・リバタリアンの教祖」とも言われた。

加えてJ・D・バンス副大統領と極めて親しいティール氏が今月19日に米ホワイトハウスでトランプ大統領と会談する高市首相を表敬したのは、表沙汰にできないミッションを携えていたに違いないと考えて、外交・安保関係者の知己に探りを入れた。

このタイミングでの同氏の官邸表敬にも驚いたが、同氏来日の真相に辿り着いた時の驚きは瞬時、言葉を失ったほどだった。知ってみれば、その程度でしたか、という「解探し」によくあるパターンである。

東京に自宅を新築？

ティール氏は「文藝春秋」の2、3月号に「世界の終わりへの航海（Voyages to the End of the World）」と題した尾田栄一郎の長編漫画「ワンピース」論を寄稿した縁から、同社企画で5月号向けにフランスの著名な人口統計学者エマニュエル・トッド氏との対談が実現した――というのが真相である。

因みにトッド氏の母方祖父は著名な小説家・ジャーナリスト・政治活動家であるポール・ニザンだ。文藝春秋西館で行われた座談会は、昨年来、宗教色を強めるティール氏の饒舌を通して宗教観から、歴史観、そして世界観まで、それこそテンコ盛りだったという。

文春側が招いた聴衆者約50人の中には、相当数の大手企業経営者や主要省庁の現・元事務次官らも含まれたが、一様に感心しきりだったと聞く。それはそうだろう。

超億万長者のティール氏はトッド氏との対談のためプライベートジェット機で3、4人のボディガードと事務所スタッフ数人（ワンピース論の共同執筆者のサム・ウルフ氏を含む）を同行しての来日であり、ライフスタイルの桁が圧倒的に違う。

仄聞するところでは、日本大好きの同氏は東京の地名不詳だがある場所に、今現在、自宅を新築中とのこと。さぞかし超絶の豪邸だろう。

最後に、ひとつだけ気がかりがある。それは、同氏の目つきが常人ではなかったとの印象を抱いた人が少なくなかったことである。異才、奇才の類はそうかも知れない。

合わせて読みたい。『MAGAエリートが集まる会員制「秘密クラブ」…創設メンバーに名を連ねる大金持ちとバンス副大統領の「緊密な関係」』

【もっと読む】MAGAエリートが集まる会員制「秘密クラブ」…創設メンバーに名を連ねる大金持ちとバンス副大統領の「緊密な関係」