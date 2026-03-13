英語で「なんとなく」は何て言う？ はっきり説明できない・したくない時に役立つ英語表現

初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。

「どうして○○したの？」と理由や目的を聞かれたときに、明確な理由や目的がなかった場合、「なんとなく」と返答することがありますが、この「なんとなく」は英語だとどのように表現するのでしょうか？ 覚えておきたいフレーズを解説します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「なんとなく」の英語表現３パターン

「なんとなく」と言いたいとき、どのように英語で言えばいいかわかりますか？ いろいろなシチュエーションで使えるフレーズをいくつか紹介します。

【1】 Just because. 「なんとなく」

【解説】自分の言動などに対する理由を聞かれたときに使える最も自然な言い方です。例えば、「Why did you choose this one?（どうしてこれにしたの？）」と聞かれたら、「Just because.（なんとなく）」のように使ってみましょう。

【2】 Somehow. 「なんとなく／どういうわけか」

【解説】理由ははっきり説明できないけれど、そう感じるときに役立ちます。「Somehow, I feel like something’s wrong.（なんとなく何かおかしい気がする）」のように、文頭に置いて使います。

【3】 For some reason. 「なぜか／なんとなく」

【解説】「理由はわからないけど」というニュアンスが強めの言い方です。「For some reason, I was nervous.（なんとなく緊張していた）」のように使えます。文の最後に持ってきて使うこともできます。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新！

