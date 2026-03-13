編集者は黒子であるべきか？　世界のメディアで「社員のインフルエンサー化」が進む現状から見えてくること

ロイタージャーナリズム研究所の調査によれば、ニュース・パブリッシャーの76%が自社のジャーナリストに対し、インフルエンサー／クリエイターのような「ペルソナ（人格）」をつくれと推奨している（「Journalism Media and Technology Trends and Predictions 2026」）。

なお、ここで言う「クリエイター」とはYouTuberやTikToker、ライバーのような存在を指す。

検索エンジンやSNSからのトラフィックが減りゆくなかで、個人のフォロワー数やエンゲージメントは、ニュースサイトへのアクセスを維持し、読者との関係を深めるための重要な手段だからだ。

しかし同調査では、パブリッシャーの39%がそうした人材の独立をおそれていることもわかっている。記者の個人ブランドを確立すれば、その記者が読者とノウハウを連れて独立し、媒体側には何も残らないリスクが高まるからだ。

ワシントン・ポスト紙でTikTok動画によって人気になったDave Jorgenson氏が2025年7月に独立してLocal News International（LNI）を立ち上げると、WaPo の YouTube『Washington Post Universe』チャンネルの閲覧数は2025年4月の月間5400万件から9月には820万件へと85%低下した。一方、Jorgenson氏のYouTubeチャンネル（LNI）は2026年1月時点で月間平均150万件の閲覧数を記録し、WaPoの約10倍に達している。

ニュースの送り手と受け手の双方に地殻変動が起きている。

「飾らない、人間味のあるリアルな姿」が支持される

ニュースの受け手側に目を向けると、ロイター研究所の調査では35歳未満の48%がニュースに関して「クリエイター」に注目し、伝統的な「ジャーナリスト/ニュースブランド」に注目しているのは41%どまりだ。

すでにインフルエンサー経由でニュースを消費することは十分すぎるほどポピュラーになっていると言える。

2025年のINMA（国際ニュースメディア協会）のダブリン会議では、若年層に対してジャーナリズム側が「専門家だ」と示すだけでは権威としてはみなされず、むしろ個人の熱量が伝わる会話的なコミュニケーションによって受け手から信頼が得られると議論されている。

（そういう意味では、この記事も私個人を前面に出した語り口にしたほうがよかったかもしれない）

伝統的にはニュースは客観的な報道を志向し、個人の感情はおさえたほうがいいとされてきた。しかしそういうスタイルよりも「飾らない、人間味のあるリアルな姿」を示すほうが支持される。そして受け手が送り手に対して抱く信頼や親密さは、特定のメディアや企業に対して抱くというより、個人に対して発生しやすいものだ。

社員である記者をインフルエンサー化する試み

クリエイター化したジャーナリストが独立するかもしれないからといって、既存メディアが何もしなければどうなるか？ すでにゴロゴロいるニュース系インフルエンサーや、それに倣った動きを見せているフリーのジャーナリストに客を取られ続けるだけである。

だから世界のニュースメディアは、すでに動き始めている。

ロイター研究所の2026年調査によれば、パブリッシャーの28%が社内にクリエイター・スタジオを設置するか、あるいはそういうことに長けた企業とのジョイントベンチャーを計画している。

記者が会社に所属しながら個人クリエイター、インフルエンサーのように振る舞い、特定のトピックについて深いコミュニティをつくることを後押しするしくみをつくっているわけだ。

それによって記者は組織によって法的に守られつつ、編集リソースやブランドの信頼性を背景に取材・執筆・編集ができ、ノウハウが獲得できる。組織は記者が生み出すエンゲージメントを収益化できる――理想的にはそうなることをねらっている。

組織でバックアップしつつも、「ジャーナリズムのパーソナライズ」（個人化）を、既存メディア自体が進めているのである。

欧米の著名メディアはニュースレターに力を入れているが、ニューヨークタイムズをはじめ、書き手ごとに登録できることも少なくない。

かつてはさまざまな記事で構成される紙面の一角を名の立った書き手を書いていたわけだが、いまではピンポイントでその書き手の記事だけが読める（買える）。

名が売れてくると独立してフリーランスに

しかし、名が売れてくると書き手にとってはNYTなどの既存ブランドの力は必要なくなり、書き手はSubstackなど個人で記事や音声、動画を配信できるサービスへと移籍していく。

「毎月課金してくれるファンが1000人いればフリーランスとしてやっていける」とアメリカでも語られている。

メディア側は、読者も書き手も囲い込むことができない。

ジャーナリストとメディアは、お互いに利用価値がある期間だけ手を組む。

メディア側は、築き上げてきたブランドの力を使って多種多様な情報やオピニオン、書き手を「束」にして売ること、クリエイター化したジャーナリストたちからノウハウを吸収して組織のものにし、次に活かしていくことくらいしかできない。

ただし、ジャーナリストのクリエイター化を内製化できるのは、既存メディア側にすでにノウハウがある場合だけだ。

「ない」会社の場合は、当面は外から借りてくるしかない。

だからパブリッシャーのうち31%がSNS運用やコンテンツ制作のためにクリエイターの「採用」を検討し、50%がコンテンツ配信のためにインフルエンサーやクリエイターとの「提携」を計画している。たとえばフランスのル・モンド紙はTikTokやSnapchat向けにクリエイターを雇用し、若年層へのリーチに成功した。

「中立性」と「党派性」のトレードオフ

こうしたジャーナリズムのパーソナライズが進むなかで、アメリカを中心に、ジャーナリストが中立的な報道よりも特定のオピニオンを発信して注目を集める傾向が強まっている。

事実と正確性を重視するタイプの「検証のジャーナリズム」は後退し、受け手の思想信条・イデオロギーに寄せることでそのメディアへのロイヤルティを高めるタイプの「肯定のジャーナリズム」が台頭している――という議論が2010年代からある。

今では一部のインフルエンサー化したジャーナリストやコメンテーターは、特定の政治的立場を鮮明に打ち出すことで、巨大なエンゲージメントと収益を得ている。

たとえばFox Newsにいたタッカー・カールソンは、同社を去ったあと、Xなどで独自の番組を展開し、プーチンへのインタビューはXだけで2億回以上再生された。

とにかくたくさんの人に見て／読んでもらうほどよかった広告収益モデルは崩れている。ゆえにメディアもジャーナリストも「すべての人のためのニュース」という理想を追うのではなく、熱心な支持者（ファン）からの収益に依存せざるを得なくなってきている。

ジャーナリスト／クリエイターは、個人の意見や感情を打ち出すことで受け手と結びつきを強める。しかしきもちでつながるほどに、輪の内と外の境界線はハッキリしてくる。思想や属性が異なる人たちとは距離が遠ざかっていく。融和や対話ではなく、分断の温床になる。

むろん、他方ではそういうものがきらいなひと向けのプラットフォーム、あるいはファクトやデータを軸とした発信者への支持もある。しかし、それはべつに分断を抑止することにつながっていない。棲み分けているだけだ。

黒子でいることにメリットがない時代

少し前に日本のソーシャルメディア上で「編集者は黒子であるべきか」が議論になった。

今やジャーナリストも編集者も、透明で中立な存在たろうとすることは――善し悪しはともかく――もはや反時代的である。

もちろん、どのようなふるまいが適切なのかは、目的と置かれた状況によって変わる。

収益を上げることだけを目的とするのであれば、それを達成するための手段としては黒子志向はあまりスジがよくない。自分を出し、感情を示さないことには、埋もれてしまう。

もっとも、埋もれたとしても自分を出さない方が望ましい状況にいるケースもある。その場合は引っ込んでいたほうがいい。

こういう状況下では、企業側としてもあれこれ制約を設けるより、一定のラインを引いて記者や編集者が自由に活動できるようにしたほうがいいだろう。

個を立てて売り出すことをやらなくて済むぜいたくな環境にいる人間や、「やるべきではない」状況にいる人間以外は、たとえやりたくなかったとしても、状況に適応するべく当面は「演技」「擬態」しつつ、同時にオルタナティブなやりかたをさがすしかないように思われる。

逆にニュース、コンテンツの受け手は、送り手側が「戦略」として意図的にそう振る舞っている可能性、振る舞わざるを得ない状況にあることに自覚的になるべきだ。

