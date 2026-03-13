¡Ö»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥¹¥¥ë¡×¤ÏIT¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¡¼Ì¿¿²È¤È·úÃÛ²È¤È¤¤¤¦¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼·Ï¥Î¥Þ¥É
¥Ý¡¼¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¥á¡¼¥«¡¼¡×¥Þ¥ë¥¿¤µ¤ó¡£¼«¿È¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤¢¤ëºîÉÊ¤ò¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡á2025Ç¯12·î3Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¡¢¶âÀ®Î´°ì»£±Æ
¥¢¥¸¥¢¤Î³¹¡¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤ÎÆ¯¤Êý¤äÊë¤é¤·Êý¤òÅÁ¤¨¤ë¥ë¥ÝÏ¢ºÜ¤ÎÂè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼·Ï¤Î¥¹¥¥ë¤ÇÎ¹¤ò¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£µ¼Ô¤¬¥¿¥¤¡¦¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿2¿Í¤Î¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç´¶À¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤·¡¢»Å»ö¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Î¹¤ÏµÙ²Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÏÂ¤À¤ò»É·ã¤¹¤ë»Å³Ý¤±¡£IT°Ê³°¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç¤âÆ¯¤¯¡×¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬¤¤¤¿¡£
¥¿¥¤ËÌÉô¤Î¸ÅÅÔ¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¤Ë¤¢¤ë¥³¥ê¥Ó¥ó¥°»ÜÀß¡ÊÂÚºß¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Å»ö¤â¤Ç¤¤ë¡Ë¤Ç²á¤´¤·¤¿1½µ´Ö¤Ç¡¢»ä¤Ï¥è¥¬¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸áÁ°Ãæ¡¢»ÜÀß¤ËÂÚºß¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤é¤Ï¡¢¥¸¥à¤ä¿å±Ë¡¢¥¸¥ç¥®¥ó¥°¡¢¥à¥¨¥¿¥¤¶µ¼¼¤Ø¤È»¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
»ä¤ÎÎÙ¤ÇÎÃ¤·¤¤´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¥Þ¥ë¥¿¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
µ¼Ô¤ÎÎÙ¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¥á¡¼¥«¡¼¡×¥Þ¥ë¥¿¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¤¬¥è¥¬¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡á2025Ç¯12·î3Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤
¥è¥¬¤Î¸å¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Èà½÷¤Ï¼«¤é¤ò¡¢¡Ö¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¥á¡¼¥«¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â»È¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Ê¹¤´·¤ì¤Ê¤¤¸ª½ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Å»öÆâÍÆ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢¼«¤é»£±Æ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î¼Ì¿¿¤ËAI²Ã¹©¤ä3Dµ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢°ì¤Ä¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
ºîÉÊ¤Ï¡¢¹¹ð¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ò¾þ¤ë¡£
¡Ö»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥¹¥¥ë¡×¤Î¼ïÎà
»ä¤¬¥¢¥¸¥¢¼èºà¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿50¿Í°Ê¾å¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥¹¥¥ë¡×¤ÏÂç¤¤¯»°¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡ IT·Ï
¢ ¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼·Ï
£ ¥³¡¼¥Á¥ó¥°·Ï¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²¿¤«¤ò¶µ¤¨¤ë¡Ë
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤ÏÁ°¡¹²ó¤ÈÁ°²ó¡¢¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¼Ô¤Ê¤É¡¢IT·Ï¤Î¥Î¥Þ¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥¿¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼·Ï¤Î¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Á±¿¤Ó¡¢À¤³¦¤òÅÏ¤êÊâ¤¯¿Í¡¹¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¡£
±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ø
¥Þ¥ë¥¿¤µ¤ó¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥¯¥é¥¯¥ÕÂç³Ø¤Ç¼Ì¿¿¤È±Ç²è¤ò³Ø¤Ó¡¢2007Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¤¿¡£
¡Ö²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¤¡×¡£¤½¤Î¾×Æ°¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤â½½Ê¬¤ËÏÃ¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿ÆÍ§¤È¥í¥ó¥É¥ó¤ØÅÏ¤Ã¤¿¡£
²ÈÃµ¤·¤â»Å»öÃµ¤·¤â¶ìÏ«¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¼Ì¿¿¤ÎºÇÀèÃ¼¤Ë¿¨¤ì¤ëÆü¡¹¤¬¡¢Èà½÷¤Î´¶À¤òÃÃ¤¨¤¿¡£
¡Ö¼ã¤µ¸Î¡¢ÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈà½÷¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
5Ç¯¤Û¤É½¤¹Ô¤·¤¿¸å¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤Î»Å»ö¤òµ¡¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢2013Ç¯¤´¤íÆÈÎ©¡£
¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸å¤ËÉ×¤È¤Ê¤ë3D¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ñ¥ª¥í¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
AI¤ÏÅ¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö´°àú¤ÊÆ»¶ñ¡×
Å¾µ¡¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¡£
À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç°ÜÆ°µ¬À©¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÐÌÌ»£±Æ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢2¿Í¤Ø¤Î°ÍÍê¤ÏµÞÁý¤·¤¿¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇÇØ·Ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¼Ì¿¿¤È¹çÀ®¤·¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤òÁÏ¤ë¡½¡½¡£
¥í¥±¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤Î¤è¤¦¤Êµ»½Ñ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢À¸À®AI¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÖAI¤Ë»Å»ö¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡×¤È·üÇ°¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢¥Þ¥ë¥¿¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ´°àú¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡×
AI¤Ë¥¼¥í¤«¤éºî¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼Âºß¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¤¢¤é¤æ¤ë¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤é»£±Æ¤·¡¢¤½¤Î²èÁü¥Ç¡¼¥¿¤òAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¡£
Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿¤Îµ»½Ñ¤È¡¢3DÀ©ºî¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¶õ´ÖÁÏÂ¤¤ÎÃÎ¸«¡£¤³¤³¤ËAI¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ºÇ¶á¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¾¦ÉÊ¤Î¹¹ðÀ©ºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¾¦ÉÊ¤ò»£±Æ¤·¡¢¤½¤ÎÁÇºà¤òAI²Ã¹©¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬µá¤á¤ë¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ò¿ô¥«·î¤«¤±¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼«Âð¤òµòÅÀ¤Ë¡Ö50%¥Î¥Þ¥É¡×
¤¤¤Þ¥Þ¥ë¥¿¤µ¤ó¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤òÇä¤ë¤¿¤á¤Î¹¹ð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
²è°ìÅª¤ÊÈþ¤Î´ð½à¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¡¢¥À¥¦¥ó¾É¤Î¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¤ä¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤À¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¼Ì¿¿¤ÏÊ¸²½¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢Ê¸²½¤ÎÈ¿±Ç¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¿Í¡¹¤Ï¤½¤³¤«¤é²ÁÃÍ´Ñ¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÈ©¤Î¿§¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
È¾Ç¯Á°¡¢2¿Í¤Ï·ëº§¤·¡¢º£¤Ï¥Ï¥Í¥à¡¼¥ó¤ò·ó¤Í¤¿¥Î¥Þ¥ÉÀ¸³è¤ÎºÇÃæ¤À¡£
¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢¤è¤¯2¿Í¤Ç°ì¤Ä¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó²èÌÌ¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤ß¡¢µÄÏÀ¤·¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢É×¤Î¥Ñ¥ª¥í¤µ¤ó¡Ê¼êÁ°¡Ë¤È¥Ñ¥½¥³¥ó²èÌÌ¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤ß¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤ë¥Þ¥ë¥¿¤µ¤ó¡á2025Ç¯12·î4Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¡¢¶âÀ®Î´°ì»£±Æ
2¿Í¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¼«Âð¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢1Ç¯¤ÎÈ¾Ê¬¤òÎ¹¤·¤Æ²á¤´¤¹¡Ö50%¥Î¥Þ¥É¡¢50%Äê½»¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂ³¤±¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ÖÎ¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¥Þ¥ë¥¿¤µ¤ó¤Ï¡¢Î¹¤Î¸úÇ½¤ò¤³¤¦É½¸½¤¹¤ë¡£
¡ÖÎ¹Àè¤Ç°Û¤Ê¤ë´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤È¡¢Æü¡¹¤Î½¬´·¡Ê¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡Ë¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Ç¾¤¬¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆ¯¤¤ò»Ï¤á¡¢ÁÏÂ¤À¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ë¡×
¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤³¤³¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡×
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î·úÃÛ²È¥ì¥ó¤µ¤ó¡á2025Ç¯12·î4Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¡¢¶âÀ®Î´°ì»£±Æ
Æ±¤¸»ÜÀß¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë½Ð¿È¤Î·úÃÛ²È¥ì¥ó¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤À¡£
Âç³Ø±¡½¤Î»¸å¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎÀß·×»öÌ³½ê¤Ç10Ç¯¤Û¤ÉÆ¯¤¡¢¿ôÇ¯Á°¤ËÆÈÎ©¤·¤¿¡£
°ÂÄê¤·¤Æ¼õÃí¤¬¤¢¤ê¡¢»Å»ö¤Ï½çÄ´¤À¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÀÊ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¿ÞÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Ê¤¬¤éµ¿Ìä¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£
¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤À¤±Î¹¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡©¡×
¡Ö¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤·¤ç¡×
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ç¤¤ë¡£¿ÞÌÌ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë²èÌÌ¤Ç°ú¤±¤ë¡£
¾å»Ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ü¥¹¤Ï¼«Ê¬¤À¡£·è¤á¤ë¤Î¤â¼«Ê¬¤À¡£
¸½¾ì³ÎÇ§¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¸Û¤¨¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢Î¹¤Ë½Ð¤¿¡£
2024Ç¯Ëö¤Î¤³¤È¤À¡£
ÂÚºßÀè¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Î¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¤ä¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Ð¥êÅç¤Ê¤É¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤«¤éÈô¹Ôµ¡¤Ç3»þ´Ö·÷Æâ¡£
¤³¤ì¤Ê¤é¡¢¶ÛµÞ¤ÎÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤ËÈô¤ó¤Çµ¢¤ì¤ë¡£
¡Ö¿¼¤¤ºî¶È¡×¤È¡Ö·úÃÛ½äÎé¡×¤Î½Û´Ä
¥ì¥ó¤µ¤ó¤ÏÄ«8»þÈ¾¤Ë¤Ï¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÀÊ¤ËÃå¤¯¡£Æ±¤¸º¢¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¼Ò²ñ¤âÆ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¡£
¡ÖÄ«¤¬ºÇ¤âÆ¬¤¬¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»þ´Ö¤Ë¿¼¤¤ºî¶È¡Êdeep work¡Ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×
µ»½ÑÅª¤Ê¿ÞÌÌ¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢»Ü¹©¶È¼Ô¤ä°ÍÍê¼Ô¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¢¸«ÀÑ½ñ¤ÎºîÀ®¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¹Í¤òºÇ¤âÍ×¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¶ÈÌ³¡£
¤³¤ì¤é¤ò¸áÁ°Ãæ¤Ë¶Å½Ì¤¹¤ë¡£
¡Ö¿¼¤¤ºî¶È¡×¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÊÄ¤¸¡¢³¹¤Ø¡£
½µ3²ó¤Û¤É¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¥«¥Õ¥§¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢³¹¤ÎÉ÷·Ê¤òÄ¯¤á¤ë¡£
Î¹¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¡×¤À¡£¡ÖÎ¹¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤«¤éÃ¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Å³Ý¤±¡×
¿·¤·¤¤ÅÚÃÏ¤Ç¿Í¤È³¹¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¶õ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤äÁÇºàÁª¤Ó¡¢¿§¹ç¤¤¡¢¥¹¥±¡¼¥ë´¶¡¢¼«Á³¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤òÃµµá¤¹¤ë¡£
²¤½£Î±³ØÃæ¤ËÌ¾·úÃÛ¤òË¬¤ÍÊâ¤¯¡Ö·úÃÛ½äÎé¡×¤ò³Ð¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤â·úÃÛ²È¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î¼èºà¥Î¡¼¥È¤Ë¡ÖTadao Ando¡×¡ÖKazuyo Sejima, SANAA¡×¡ÖAtelier Bow-Wow¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
½ç¤Ë°ÂÆ£ÃéÍº¡¢ËåÅçÏÂÀ¤¤È¤½¤Î·úÃÛ²È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖSANAA¡×¡¢·úÃÛ²È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥ï¥ó¡×¤À¡£
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë½Ð¿È¤Î·úÃÛ²È¥ì¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢µ¼Ô¤Î¼èºà¥Î¡¼¥È¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê·úÃÛ²È¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡á2025Ç¯12·î4Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¡¢¶âÀ®Î´°ì»£±Æ
Æü¾ï¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·úÃÛ²È¤È¤·¤Æ¤Î´¶À¤Ï¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÎ¹Àè¤Ç¤Î¿·Á¯¤Ê³Ø¤Ó¤¬¡¢ÁÏÂ¤À¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦³Î¿®¤¬¤¢¤ë¡£¾Íè¤Î»Å»ö¤Ø¤Î´ÖÀÜÅª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡×
¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç»É·ã¤µ¤ì¤ëÁÏÂ¤À
¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Þ¥ë¥¿¤µ¤ó¡£
¥ê¥¢¥ë¤Ê¡Ö¶õ´Ö¡×¤òÀß·×¤¹¤ë¥ì¥ó¤µ¤ó¡£
»Å»ö¤Ï°ã¤¦¤¬¡¢2¿Í¤ÏÆ±¤¸·ëÏÀ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÁÏÂ¤À¤ò¹â¤á¤ëÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼¡²ó¡ÊÂè8ÏÃ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼·Ï¥Î¥Þ¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£