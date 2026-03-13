「元イエローキャブのグラドル」MEGUMIと小池栄子が令和に大活躍…囁かれる「不仲説」の真相

昨年末から3度も世間を賑わせたMEGUMI

ここ数ヵ月だけでさまざまな話題を振りまいているMEGUMIさん。

MEGUMIさんがプロデュースしたNetflixのヤンキー恋愛リアリティショー『ラヴ上等』は、昨年12月に公開すると瞬く間に大ヒット。国内のNetflix週間TOP10（シリーズ）で4週連続1位を獲得し、グローバル週間TOP10（非英語シリーズ）でも初登場8位を獲得するなど、世界を巻き込んだムーブメントに。

その功績がさっそく評価されたのでしょう。今年2月にMEGUMIさんはプロデューサーとしてNetflixと複数年契約を結び、アンスクリプテッド作品を制作して独占配信していくことが発表されました。

近年は2023年に発売した美容本『キレイはこれでつくれます』（ダイヤモンド社）が、60万部突破のベストセラーとなったことで美容家という肩書きも定着しており、俳優業も出演作が多く好調ですが、そこにさらにプロデューサーという肩書きも加わった形です。

また、ビジネスが絶好調のMEGUMIさんはプライベートでも注目の的。2023年末にDragon Ash・降谷建志さんと離婚しましたが、今年2月に13歳年下の令和ロマン・高比良くるまさんと熱愛報道が飛び出し、世間は祝福ムードに包まれました。

もともとはバラエティスキルの高いグラドルだった

公私ともに明るい話題で“時の人”になっているMEGUMIさんですが、40代以上の層からすると彼女のイメージは“バラエティスキルの高いグラビアアイドル”だったはず。

そんな彼女がいまやプロデューサー、美容家、俳優として成功しているわけですが、MEGUMIさんよりも先に“バラエティスキルの高いグラビアアイドル”というポジションを確立していたのが小池栄子さんでしょう。

小池さんと言えば今は俳優として引っ張りだこで、2022年放送の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（NHK）の北条政子役で「橋田賞」を受賞し、2023年にはドラマ『コタツがない家』（日本テレビ系）で、民放GP（ゴールデン・プライム）帯の連ドラに初主演。2024年にはNetflixのオリジナルドラマ『地面師たち』でも存在感を発揮し、同年は仲野太賀さんとダブル主演したドラマ『新宿野戦病院』（フジテレビ系）でも唯一無二の存在感を発揮していました。

今年5月から放送されるドラマ『ムショラン三ツ星』（NHK）に主演することも発表されており、一部報道では今年7月期のフジテレビの連ドラにも主演が内定しているとのこと。

主演俳優としての風格も板に付いてきた小池さんですが、『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）や、惜しまれながら3月でゴールデン放送終了が発表された『クレイジージャーニー』（TBS系）などで、バラエティ番組のMCとしても手腕を発揮。高いトーク力とバラエティセンスによる、出すぎず・引っ込みすぎずの絶妙な塩梅のMCが重宝されており、番組を大いに盛り上げています。

今の小池さんは俳優・MCというイメージが強いため、MEGUMIさんも同様ですが、今の若い世代だと、かつてグラビアアイドルとして一時代を築き上げていたことを知らない人が多いかもしれません。

「イエローキャブ」社長に見出された2人

小池さんもMEGUMIさんもデビュー当時所属していたのは、バストが大きいグラビアアイドルを揃えた芸能事務所として一世風靡していた「イエローキャブ」。2人とも名物社長・野田義治氏に見い出されたタレントでした。

小池さんが1980年11月20日生まれで現在45歳、MEGUMIさんが1981年9月25日生まれで現在44歳と年齢は1歳差。

小池さんが1997年に17歳でデビューしており、MEGUMIさんが2001年に19歳でデビューしているため、MEGUMIさんがデビューした頃にはもう小池さんはグラドルとして売れっ子となっていたので、小池さんが先輩、MEGUMIさんが後輩という関係性です。

ツーショットが見られない…「不仲説」の真相

当時の2人はバラエティ番組などで共演することが多々あったものの、近年はほとんどツーショットが見られないため不仲なのではないかという噂もありましたが、当人同士の関係性は良好な様子。

例えば2023年12月に小池さんが美容誌『美的GRAND』（小学館）が主催する「2023 美的ベストコスメ大賞」の受賞者発表式に登壇した際、実は40歳すぎてから美容を意識しはじめたと語り、その流れでMEGUMIさんの名前を出していたのです。

「俳優のMEGUMIちゃんがすごく美容に詳しくて、少し前にご飯食べさせていただいたときに、『いろいろやってみた方がいいですよ』ってアドバイスをくれたので。MEGUMI師匠の言葉を聞いて『自分もやってみないとな』というのはありました」

後輩であるMEGUMIさんをあえて“師匠呼び”するジョークを交えながら、食事に行く仲であることを明かしていました。

MEGUMIさんも冠トーク番組『MEGUMIママのいるBar』（テレビ朝日系）の今年2月の放送回にて、小池さんの名前を出す場面が。

その回は現役グラドルたちをゲストに迎えてトークを繰り広げていたため、大先輩であるMEGUMIさんがグラビア界で生き残っていくための方法を伝授していました。

そしてポージングで差別化を図ることの重要性を説きつつ、自身は脇を見せるポーズをよくしていたという話しのなかで、「小池さんがこれやるなら自分はこっちでいこうみたいな。太陽系が若槻（千夏）さんだったらこっちは日陰で」と、先輩やライバルとかぶらないように意識することを熱弁。

もし不仲なのであれば、このようなトークで小池さんの名前を出すこともないでしょう。

バラエティ番組で爪痕を残していくことで芸能界を生き抜き、現在のポジションを獲得するに至った2人ですから、お互いに戦友のような感覚を抱いているのかもしれません。

