「たったひとつの簡単なクイズ」でわかる、あなたの直感が当てにならない理由〜100mクイズ、解けますか？
「100m走クイズ」のワナ
突然ですが、皆さんにクイズです。
AさんとBさんが100m走で対決しました。
その結果、AさんはBさんに10m差をつけて勝利しました。
次に、BさんとCさんが100m走で対決しました。
すると今度は、BさんがCさんに10m差をつけて勝利しました。
AさんとCさんが100m走で対決した場合、AさんはCさんに何m差をつけて勝つでしょうか？
（ただし、3人が走るスピードは常に一定とし、レースによってスピードの差はないものとします。）
いかがでしょうか。今回は、3人の100m走に関する問題です。AさんとBさん、BさんとCさんのレースの結果がそれぞれ示されているときの、AさんとCさんのレースについて考察する問題になります。
直観的に考えると、多くの人はきっとこのように思うことでしょう。
「AとBは10m差、BとCも10m差。ならば、AとCは20m差になる！」
一見、この考え方は正しいように見えます。しかし、実はこの問題の答えは「19m差」となるのです。
なぜ、単純な足し算の結果である20mにはならないのか。
今回はこの問題を通して、直感が外れる理由と、物事を数学的に考える面白さを見ていきましょう。
「20m差」にならない理由
まずは、問題の状況を整理しましょう。
AさんとBさんが100m走を行い、AさんはBさんに10m差をつけて勝利しました。
つまり、Aさんがゴールしたとき、Bさんはまだ90m地点にいたことになります。
また、BさんとCさんが100m走を行い、BさんがCさんに10m差をつけて勝利しました。
つまり、Bさんがゴールしたとき、Cさんは90m地点にいたということです。
このように整理してみると、一つ分かることがあります。
それは、「2つのレースのゴールまでの時間は異なる」ということです。
AさんとBさんのレースでは、同じ時間で
A：100m
B：90m
という距離をそれぞれ走ったことになります。
それに対し、BさんとCさんのレースでは、
B：100m
C：90m
の距離を走っています。
このように、2つのレースにおいてBさんが走っている距離が異なるため、ここを合わせて考える必要があるのです。
B：100m
C：90m
を走ったレースにおいて、問題条件にある通り走るスピードは常に一定であるため、Bさんが90m地点を通過した瞬間に、Cさんは
90m×0.9 = 81m
で81m地点を通過していることになります。
ここで、AさんとBさんのレースに戻って考えてみると、Bさんが90m走ったタイミングで、Aさんは100mを完走することが分かります。
つまり、もし3人が同時にレースをした場合、Aさんがゴールするまでに、
A：100m
B：90m
C：81m
の距離をそれぞれ走ることになるのです。
よって、Aさんがゴールしたタイミングで、Cさんは81m地点、「100-81 = 19」より、ゴールの19m手前にいることになります。よって、問題の答えである、AさんとCさんの間の距離は「19m」と求められるのです。
「差」ではなく「速さの比」で考える
いかがでしたでしょうか。このように説明すると、納得しやすいのではないでしょうか。
この問題のポイントは、距離の差ではなく、速さの比で考えることです。
問題条件で「スピードは一定」と記されているため、その比を考えるだけでシンプルに問題を解き進めることができるのです。
AさんとBさんのレースの結果から、AさんとBさんのスピードの比は
A：B = 100：90 = 10 : 9
であることが分かります。
同様に、BさんとCさんのレースの結果から、BさんとCさんのスピードの比も
B：C = 100：90 = 10 : 9
と分かります。
この2つの情報を用いて、AとCの速さの関係を考えると、
A：B = 10：9
B：C = 10：9
より、
A：C = (10：9) × (10：9) = 100：81
となるのです。
計算式を並べると、なかなか分かりにくい人もいるでしょう。
そんなときは、具体的な数値を用いて考えてみましょう。
Aさんのスピードを、秒速10mとします。これは、100mを10秒で走るスピードなので、世界でもトップレベルの陸上選手ということになりますね。この場合、Bさんのスピードは
秒速10m × 0.9 = 秒速9m
となります。さらに、Cさんはその0.9倍であるため、
秒速9m × 0.9 = 秒速8.1m
となり、Cさんのスピードは秒速8.1mであることが分かります。
AさんとCさんが100m走を行うとき、Aさんは10秒でゴールするため、その時点でCさんが進んだ距離は
秒速8.1m × 10秒 = 81m
となり、「81m」であることが分かります。よって、問題の答えは
100 - 81 = 19
で、19mとなるのです。
このように、スピードの比を考えて数値を求めようとすると、簡単に求めることができるのです。
なぜ「20m」と思ってしまうのか
この問題は、計算自体はとてもシンプルで、難しい公式などが必要なわけではありません。しかし、多くの人が「20m」と誤答をしてしまうひっかけ問題となっています。
これはなぜなのか。
それは、「基準」を考えることができていないからです。
今回の問題において、AとBのレースでは、「Aが100m走る時間」が基準です。
一方、BとCのレースでは、「Bが100m走る時間」が基準となります。
つまり、比較している時間が違うのです。
このように、基準が違うデータを単純に足してしまうと、簡単に間違った結論にたどり着いてしまいます。
仕事でも同じ「比較の落とし穴」
実はこのような間違いは、ビジネスの世界でも頻繁に起こります。
例えば、
「2025年度の売上は前年比10%増」
「2026年度は2025年度のさらに10%増」
というデータを見た際に、皆さんはどう考えるでしょうか。
10％増が2年間続いているため、単純に「20%くらい伸びている」と感じてしまう人もいます。
しかし、実際には
100 × 1.1 = 110
110 × 1.1 = 121
となるため、増加率は「21%」になります。
「たった1％の違い」と思う人もいるでしょう。しかし、この小さな差が積み重なれば、大きな違いとなります。
実際、1.1倍の成長を10年続けると、
1.110 = 2.59374…
となり、2倍ではなく「約2.6倍」となるのです。
このように考えると、数字を直観ではなく正確に見ることの重要性が分かるでしょう。
今回の問題でも、ビジネスの場面でも、比率の数字は「足し算」ではなく「掛け算」で考える必要があるのです。
数学が教えてくれる「考え方」
私たちは普段、経験や感覚を頼りに判断します。
しかし、その直感はときどき間違った方向に導くことがあります。
そんなときに役に立つのが、数学の考え方です。
・まず条件を整理する
・同じ基準で比較する
・比率で関係を見る
このプロセスを踏むだけで、問題の見え方は大きく変わります。
今回紹介したような、「直感を裏切る問題」は、数学の世界では数多く存在します。そしてこのような問題は、柔軟な思考力を鍛えるために役に立ちます。
ぜひ皆さんも、日常の中でこうした小さなクイズに出会ったとき、「なぜそうなるのか」を考えてみてください。
その積み重ねが、仕事でも役立つ論理的思考力を自然と鍛えてくれるはずです。
