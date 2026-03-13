トランプが日本に「ブチ切れ」で高市政権に焦り…元官房長官が語る「日米交渉の内幕」

巨額80兆円投資は始動したばかり。トランプ政権との重要なパイプ役として急浮上した政界の重鎮が、知られざる交渉の内幕を明かす。

「高市支持表明」の裏事情

日本からアメリカへ5500億ドル（約84兆円）を投融資する巨大プロジェクトが、ついに動き出した。

日米両政府は2月18日、「第1弾」となる3事業を発表した。人工ダイヤモンド製造事業（900億円）、米国産原油輸出インフラ事業（3300億円）、AI用データセンター向けのガス火力発電事業（5兆2000億円）で、総額約5兆6000億円に及ぶ。

トランプ大統領もこれにはご満悦で、自身のSNSにこう投稿して成果を強調した。

〈米国と日本にとって非常に興奮に満ちた歴史的瞬間だ〉

だがその裏で、発表に至るまでは、トランプ氏は日本に対し怒り心頭だったという。元官房長官の河村建夫氏（83歳）が明かす。

「衆院選投開票3日前の2月5日、トランプ大統領はSNSに高市早苗首相への『全面支持』を表明する投稿を行いました。しかしこの直前、『トランプ氏が日本に対して不満を持っている』との情報が米国の政府筋から伝わってきていたのです」

'25年7月、トランプ氏は日本に対して25％の関税を課すと宣言。石破政権で経済再生担当相を務めていた赤沢亮正・現経産相が10回にわたり渡米し、15％に引き下げる合意を取り付けた。80兆円投資はその見返りだったわけだが、トランプ氏は合意当初、'25年中に「第1弾」の発表を行う腹積もりだったのだという。

しかし、'25年10月に石破政権から高市政権に変わり、公明党が連立から離脱。新たな政権枠組みを模索するなど、日本側としてはとても対米投資の交渉を詰められる状況ではなかった。だが、トランプ氏にはこれが「日本が意図的に遅らせている」と映った。

トランプ氏の「ブチ切れ情報」に焦った高市政権は、衆院選直後の2月12日に赤沢大臣をすぐさま渡米させ、ラトニック商務長官と面会。急転直下の合意発表となった。

トランプ氏の長男と狩猟仲間

ただ、今回合意に至ったのはあくまで「第1弾」のみで、まだまだ莫大な投資枠が残されている。すでに第2弾以降についての交渉は始まっているとされるが、今後もトランプ氏が主導権を握って進めていくのは間違いない。

早くもトランプ氏の暴走は始まっており、2月20日、米連邦最高裁から違憲判決を突き付けられた相互関税の代替策として、全世界に追加関税10％を課すと宣言。さらに翌21日には、それを15％に引き上げると表明して世界を震撼させた。

暴君を相手に、いかに日本側にとっても有益な投資にできるか……。霞が関の官僚たちが頭を悩ませているなか、トランプ政権への強力なパイプ役としてにわかに存在感を増してきているのが、河村建夫氏なのである。

山口県議会議員を経て、'90年の衆院選で初当選。以降、10回にわたり当選を果たし、'08年の麻生内閣では官房長官を務めた重鎮である。とはいえ、'21年の衆院選に出馬せず、政界の第一線から退いていた。その河村氏が、ここにきて「日米交渉のキーマン」と目されているのはなぜか。

本人が語る。

「アメリカとの関税交渉が話題になっていた'25年7月、日本のために私ができることはないかと、情報収集をかねてワシントンへ行ったんです。そのとき、米政府関係者から紹介されたのが、ロビー会社『チェックメイト・ガバメント・リレーションズ』でした」（以下、カギカッコ内は河村氏の発言）

アメリカではロビー活動が盛んで、企業や団体は自分たちに有利な政策を実現するため、さまざまなロビー会社を使って政治家とパイプを築く。なかでもチェックメイト社は、米国内で「いま最も稼いでいるロビー会社」とも言われる有力企業だ。事実、同社の収入は'24年に約7万ドルだったが、'25年には約2100万ドルへと急拡大している。

「代表のチェス・マクダウェル氏はまだ30代ですが、トランプ氏の長男・ジュニア氏の狩猟仲間で、それをきっかけに政権とも関係を築いたそうです。チェックメイト社に行くと、巨大なトラの剥製が置いてありましたよ（笑）。トランプ氏からの信頼も厚く、'25年10月に来日した際にはチェス氏も一緒に来ていました。

そのチェックメイト社と協議をするなかで、日本側にも調整役が必要ではないかということになった。そこで、'25年7月に『チェックメイト・ジャパン』が設立され、私が会長を任されることになったのです。官房長官も務めた私の政治経歴や人脈などを期待されているのだと思います」

後編記事『トランプが日本から「80兆円」を奪う事態にも…政界の重鎮が明かす「日米交渉の裏事情」』へ続く

「週刊現代」2026年3月16日号より

【つづきを読む】トランプが日本から「80兆円」を奪う事態にも…政界の重鎮が明かす「日米交渉の裏事情」