総選挙を経て政界の景色は総選挙後に一変し、文字通りの「高市一強」が生まれたが、その内実はあまり知られていない。実際には官邸や閣内、党内、民間人を問わず、本当に信頼できる人はわずかだという。これまでの自民党政治家の常識が通用しない「孤高の総理」をめぐる人間関係を徹底解剖する。【全3回の第3回】

【図解】孤高の総理を取り巻く100人相関図

ブレーンにも逐一質問はせず

「人事は能力主義だが、人の好き嫌いがはっきりしている」（官邸関係者）と見られる高市首相には、経済政策「サナエノミクス」を支える経済ブレーン「四銃士」がいる。

その1人に名前が挙がるのが経済財政諮問会議民間議員で第一生命経済研究所首席エコノミストの永濱利廣氏だ。総理就任前からのブレーンだとされる。永濱氏は言う。

「総裁選の前に何度かお会いする機会がありました。もともとのブレーンの方が体調を崩されたので、ピンチヒッターとしてご協力させていただいたのがご縁です。その際、私のレポートは以前から読んでくださっているとご本人から伺いました。総理になられてからは、経済財政諮問会議でお会いするのみです。

高市総理は毎回、各議員の意見を熱心に聞いておられます。逐一質問があったり、後日に質問が来るということは少なくとも私にはありませんので、私自身はブレーンの自覚はなく、高市総理は専門家の意見を聞いて、ご自身で判断するスタンスに思えます」

トヨタとの太いパイプ

もう1人、首相にとって特別なブレーンがいる。トヨタ自動車会長の豊田章男氏だ。首相動静を見ると、高市首相は昨年11月19日に30分あまり、12月15日には1時間弱豊田氏と面談している。

高市氏の愛車だったスープラはレストアされて現在は「奈良トヨタまほろばミュージアム」に展示されており、奈良トヨタの菊池攻・社長は高市早苗連合後援会長を務めている。自動車業界関係者の話である。

「トヨタ本社は奈良トヨタの菊池社長を通して総理就任前から高市さんと交流があった。昨年10月に来日したトランプ大統領は『トヨタが米国に最大100億ドルを投資する』とブチ上げ、翌月になってトヨタが実際に同額の投資を発表した。ここまで歩調が合ったのは、高市首相が正確な情報をトランプに伝えられたからだとされる。

高市首相がトランプに贈呈した松山英樹プロのサイン入りゴルフバッグにはレクサスの大きなロゴがついていました。米国の関税問題は日本の自動車業界にとって重要テーマだからトヨタも高市外交をサポートする構えで、その流れのなかに高市首相と章男会長の会談がある」

こんな情報もある。

「高市首相はイラン空爆による原油価格高騰に政財がタッグを組んで対処するために、原油高で大きな影響を受ける自動車業界代表として豊田会長に発言してほしいと内々に働きかけているといいます」（同前）

それほど太いパイプをつないでいるというのだ。

このことについてトヨタに聞くと、「日本自動車会議所の会長として、昨年開催されたスーパー耐久シリーズにおけるイベントについてのご報告や、自動車業界の実情についてお話ししたことはございます。ただし、『頻繁に』やり取りをしているという事実はございません」（広報部）と答えた。

「SNSで国民1人1人と直接つながる」

高市首相には他にも隠れた重要な人脈がある。

政治資金面の最大のスポンサーは首相の自民党支部に1年間に個人名義と法人名義で計4000万円を寄附した宗教家の川井徳子氏。総裁選などで高市首相の宣伝を担当した「PoliLab合同会社」（現在は株式会社ポリラボ）の織田匠吾・代表は、ネット戦略を支えている。

演出面では「高市スマイル」を指南した国際パフォーマンス研究所代表・佐藤綾子氏、ほうれい線改善グッズを提供した維新の石井苗子・議員は首相の友人で"美容アドバイザー"的存在だ。

人脈の使い方もこれまでの総理とは毛色が違う。政治アナリスト・伊藤惇夫氏が指摘する。

「高市首相は何事も1人で決定する米国の大統領的な手法です。それを可能にしているのはSNSで、国民1人1人と直接つながることで支持を得ているという自信でしょう。

ただ、議院内閣制の日本は米国と政治体制が違う。自民党にはコントロールできない高市首相への不満が溜まっている。イラン空爆はじめ国内外で難題が多く、高市首相は様々な政策課題を中央突破していく構えだが、その政治手法でどこまで進んでいけるかは不透明な部分もあります」

高市首相はどこまで孤高を貫けるのか。

※週刊ポスト2026年3月20・27日号