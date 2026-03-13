3月末までに済ませないと大損する…「相続ルール」知らないとハマる「落とし穴」

「相続ルール」の変更点をおさえよう

一家団欒のひと時、幸せを嚙みしめながらもふと、一抹の不安が胸に広がることがある。

「自分が先立った後も、うちの家族は同じように笑っていられるだろうか？」

人生の最期を意識した時、誰しも気がかりなのは残される家族のことだ。ものの本や雑誌の記事を参考に、いざという時に必要な手続きを調べて、すでに実行に移し始めている人もいるかもしれない。

しかし相続の制度は毎年、知らぬ間にひっそりと改正されている。それを知らずに安穏としていると、目算が大きく狂い、致命的な「落とし穴」にハマりかねない。まずはこの1年で生じる「相続ルール」の変更点をおさえながら、知識をアップデートしていこう。

'13年4月に始まった「教育資金の一括贈与非課税制度」。子や孫に教育資金を一括で贈与する場合に限って、1500万円までは贈与税がかからないという仕組みで、聞いたことがある人もいるだろう。

財産を無償で渡す贈与の制度を利用して、生前から少しずつ遺産を「圧縮」していくのは、相続の鉄則と言っていい。年間の贈与額が110万円を超えると、金額に応じて贈与税がかかってくるが、そのおカネを子や孫の教育に使うと決まっているのであれば、約14年分の非課税枠にあたる額を一括で贈与できるわけだ。

おトクな非課税制度が今月末で終了

しかしながら、その非課税枠はあと1ヵ月弱、今年の3月31日をもって廃止されることになっている。この機会を逃さずに、期日までに手続きを済ませておこう。

「実は『教育資金』として認められる範囲はかなり広く、学校の入学金や授業料はもちろん、修学旅行代や給食費、さらには学習塾代などにも使えます。贈与側の相続財産が5億円以下という条件付きですが、駆け込みで利用するならば今月が最後のチャンスですね」（税理士の山本和義氏）

もし制度の終了を知らず4月以降に贈与してしまったら、当然ながら贈与税を納めなければならない。高校生の孫に1500万円を一括で贈与した場合、最大で450万円も課されるので、急ぐに越したことはない。

まずは子や孫との間の「贈与契約書」を作成して、教育資金専用の銀行口座を開設する必要がある。契約書は手書きでもワープロでも構わないので、贈与の日付、贈与する側と受け取る側の氏名・住所、贈与する金額や入金先の口座情報などを記載して、署名捺印すれば完成だ。そのうえで今月末までに、非課税枠の利用を報告する「非課税申告書」を銀行に提出し、教育資金を口座に入金すればいい。

「週刊現代」2026年3月16日号より

