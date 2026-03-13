「足の速い周東さんですよね！」。今回、WBCを初めて生観戦された愛子さまが、期待を込めてそう話された韋駄天が周東佑京（30才）だ。

【写真】イケメンぶりも人気！笑顔で球場を歩く、侍ジャパンの周東佑京選手。他、決起集会時のWBC日本代表選手たちの様子なども

「愛子さまは2009年にテレビで第2回WBCをご覧になったことをきっかけに野球に関心を持たれ、その年の夏には神宮球場で初めてプロ野球を観戦されました。今回の天覧試合が決まってから、出場選手の特徴をチェックされたようです」（皇室ジャーナリスト）

前回大会に続く代表選出となった周東の武器は「スピード」だ。韓国戦では8回に代走で出場するとすかさず盗塁に成功し、9回の守備ではフェンス手前の大飛球を広い守備範囲でスーパーキャッチし、チームを救ってみせた。

だが、周東が歩んできた道程は平坦ではなかった。群馬県の東京農大二高では甲子園の土は踏めず、大学は北海道にある東京農業大学北海道オホーツクで白球を追いかけ続けた。大卒でプロ入りはしたものの、当初は1軍の試合に出られない「育成選手」としての契約だった。

決してエリート街道ではなかったが、「足」だけは物心ついた頃から別格だったという。

「保育園の頃には周囲が誰も追いつけないほどで、幼少期からその片鱗をうかがわせていたそうです。

周東選手のお父さんも足が速かったのはもちろん、極めつきは父方のいとこ。陸上110mハードルの元日本記録保持者で、1992年のバルセロナ五輪に日本代表として出場した岩崎利彦氏です。愛子さまが絶賛された俊足はいとこ譲りということなんでしょう」（球界関係者）

次はアメリカの地で、周東がダイヤモンドを駆けまわる。

※女性セブン2026年3月26日・4月2日号