いつの間にかパキスタンにたどり着いている。フィールド言語学者が綴るエネルギー溢れる言語を巡る旅【『ゲは言語学のゲ』書評】

パキスタンの山奥で「文字のない言語」の調査を行う研究者・吉岡乾さんの最新エッセイ集『ゲは言語学のゲ』が刊行されました。同じく言語を研究対象としている言語哲学者・三木那由他さんによる書評「力強く連れまわされる」を、「群像」2026年3月号よりWebでもお届けします！

同じ言語の研究者でもこんなに違う

最近、ほかのひとが書いた文章を読むと、「いったいこのひとはいかにしてこの文章を書いているのだろうか？」と気になることが多くなった。その点で言うと吉岡乾さんは私には仕組みのわからない文章を書かれるかただ。

専門としている分野は近いと言えば近く、遠いと言えば遠い。私は言語哲学をやっていて、関連する範囲で言語学のひとと交流したり、言語学の文献を読んだりもしていて、言語学者の吉岡さんとそんなに離れていない場所にいる気はしている。けれど、実際に言語が使用されている現場に行って現地の人々と交流しながら調査をするフィールド言語学という分野は、基本的に地に足のついていない哲学という世界にどっぷりつかっている私には未知の世界である。私は何かというと漫画とかゲームとかの話ばかりしているのに、吉岡さんはちゃんと人間と生き生きと交流している。文章から立ち現れるエネルギーの量が大違いだ。言語を対象にする研究者でもこんなに違うのか。

エネルギー溢れる吉岡さんの文章は、その進み方もパワフルだ。ある章では、言語学者は語源に詳しいひとだと思われがちだという話から、狙撃の達人であるシモ・ヘイヘと違ってそんな決め打ちはうまくいかない、と進む。言語学者だと名乗ると語源について聞かれるというのは、私も知人の言語学者たちからよく聞くので、本当にあるある話なのだろう。ちなみに哲学者は「へえ、難しそうですごいですね」で話が終わり、特にどこにも話題が向かわない。ともあれ、その決め打ちの打率の低さをシモ・ヘイヘに結びつけるとは。しかも段落が移るとシモ・ヘイヘの墓の話へと進んでいく。「ただのちょっとユーモラスなたとえ話だったのではなかったのか？ これが本題だったのか？ お墓の話が？」と戸惑いながら読み進めると、今度はシモ・ヘイヘの墓のあるルオコラフティという町の地名の由来へとさらに話題は移っていく。なんだかんだで語源の話に行くのが、吉岡さんのサービス精神を物語っている。と思ったら地名を人為的に変更するときに何が起きるのかと話は続いていき、パキスタンでイスラーム的な新地名が伝統的な地名にとって代わっていった流れへと進む。

ぶんぶんと振り回されているような感覚だ。何がどうなっていつの間に吉岡さんの調査地であるパキスタンへ私はたどり着いていたのか？ 冒頭のエピソードからどんな道をたどってここに来たのかが、自分ではわからない。吉岡さんが力強く私の腕を引っ張ってぐいぐいと突き進み、目まぐるしく風景が変わっていく。性格的にも文章的にも気が弱めだと思われる私には、どうやってこんなパワフルさを実現させているのか皆目見当がつかない。しかし、これが意外と嫌ではないのだ。

ユーモアと専門性を行き来するダイナミズム

吉岡さん自身のキャラクターもあるのだろう。でもそれとともに、部屋にこもって理論的な言語の考察をしている私はつい忘れてしまいがちだが、言語というのは本来そんなにじっと静かに机のうえでとどまっているようなものではない。あっちとこっちがつながったかと思えば、突然ちぎれたり、形をかえたり、思いがけぬところが急速に広がったりと、もっとはるかにダイナミックな存在だ。比喩を介して異なる話題をつなげ、語源を介して異なる時代や場所をつなげ、かと思うとそれがぶつりと途切れ、一ヵ所につかまると一気に途方もない旅に連れていかれる。私はそんな野生の言語との付き合い方を知らないのだけれど、吉岡さんにとってはむしろそちらこそが本領なのだろう。飼い慣らすでもなく、観賞用のものを仕入れるでもなく、外の世界に生きる言語という野生動物を乗りこなしてみせる。自分も言語を研究している身だからこそ、余計にそれが生命力に満ちて感じられる。

ユーモアと専門性のバランスもすごい。すごいというのは中庸を行くバランスのよさというより、どちらにも急速に振り切り、激しく揺れるのだけれど、どちらにも振り切るものだからバランスは取れている、という感覚なのだ。勢いよくカラーシャ語、古典ギリシア語、アルメニア語などの印欧語族の言語とウルドゥー語、ブルシャスキー語を具体例とともに比較する場所があるかと思うと、漫画『DEATH NOTE』に出てくるデスノート（そこに名前を書かれた者は死亡する）を取り上げて、「文字を書いたら認識される以上、デスノートにはOCR（光学的文字認識）のような仕組みが備わっているはずだ」と語り出したりもする。思い切りがいい。授業で専門的な話は「ここはちょっとややこしすぎるので、いまは概略だけ理解してくださいね」と言う一方で、ちょっと冗談を口にしたもののすぐに照れて「いや、いまのは関係ないことだったので気にしないでください」と言い訳してしまい、どちらも中途半端なわが身を反省してしまう。どちらも振り切ったらもっとエキサイティングになるのではないか。でもそれは、吉岡さんだからできることなのだろう。

そんな『ゲは言語学のゲ』だが、読んでいてとりわけ好きなエピソードがあるので、最後に紹介したい。ゲームコミュニティなどで用いられる「脳死」という問題のある言い回しについての章だ。そうしたコミュニティでは、何も考えず同じ作業を繰り返したりするとき、「脳死で〇〇」のような言い方をすることがある。むろん、現実の医療に関わる言葉をこのように冗談にし、さも軽いもののように語ることは慎むべきだろう（私は「人権がない」や「自認〇〇」にも同じことを思う）。けれど、吉岡さんも言うように、それで名指されている事象があるのは確かで、言葉がほしいというのはわかる。そんななか、吉岡家は「脳死」を使わずにそれで意味されている事態を指す言葉を生み出すことに成功しているらしい。いったいどんな言葉か？ これはぜひ本書を読んでみてほしい。「そんなことあり得る？」と度肝を抜かれると思う。

