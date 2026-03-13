”懲役に行く者”を前提に組織をつくる…山健組2代目組長の「数は力」という組織目標

かつて20万人もの構成員を擁した暴力団。

覚せい剤の輸入や賭博、みかじめ料の徴収で莫大な収益を上げ、1980年代の年間収入は推計8兆円に達したと言われる。だが平成に入って以降、暴対法の制定や警察の行き過ぎた捜査、メディアによる批判的な報道が原因となり、暴力団は衰退の一途をたどってきた。

では、暴力団が社会から消えていくことは、我々一般国民にとって「良いこと」だけなのだろうか？しばし「必要悪」として語られてきた“やくざ”の実態を、『やくざは本当に「必要悪」だったのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

組織力を温存するための戦略

好戦的であり、人数も多いために、飯を食いやすい―こうした山健組の性格がなぜつくられたかといえば、もともと渡辺芳則が始めたことである。

筆者は渡辺芳則自身から直接、次のように聞いている。

渡辺「たとえば（山健組の組員が）現状1000人おったとして、一人で一人増やすということは新しく1000人増やすということや。1000人で300人増やす方が組織力からいうたら、楽なことは当然やからね。

昔、うちの先代（初代山健組組長・山本健一）は自分から人を増やすことせんほうでしてん。俺が反対に増やすことしたほうでんね。うちの先代は（組員の増員を）受け付けなかったね。

そやけどたとえば抗争や。先代の考えは抗争に行く者がおったらええ、と。俺の考えはちょっとちがいますねん。組に若い者が10人おったとして、一人懲役に行かすと、9人から毎月1万円ずつ（懲役に行った者に）やったとして、月9万円しかあらへん。100人おって一人懲役に行かすと、100人おったら、毎月1万円ずつ渡すところを1,000円にしてもそれ以上（9万円以上）のカネになると。こういう考えを持ってるからね。経済的にも楽できる、組織力も温存できる、と。

組織目標「数は力」

懲役行かす奴は一人やったら、一人でええわけだ。その後を守って金銭的に応援してやるんでも、1000人が1,000円つくるのと、100人おって1,000円つくるのと、どっちが先に倒れるか。やっぱり経済的に100人のほうが先に倒れるわ。そやからその率からいうて、やっぱり組織力は大きなもの持たんとあかん。喧嘩やるためにはようけ（若い者が）必要ないんやけどね、あとの経済力は確固たるものをつくって、長い月日をおいていかないかんわけやから。（懲役に行った組員が）出てくるまで支えねばあかんわけやからね。

小さな組やったら、たとえ喧嘩に勝ったところで懲役に行く者のせいで簡単に倒れますわ。うち（山健組）は毎月1500万円ぐらい経費を使えるからね。それとは別に、その半分ぐらい（つまり750万円）を俺が出してるからね。山健組は付き合いが多いからね。数も多い。うちあたり放免（祝い）いうても他団体に頼らず、うちだけで1000人やそこらの数は近畿圏を集めただけで、すーっと来るからね」

こうした「数は力」という組織目標が山健組の組員に肩で風を切らせる根本の原因になった。それが渡辺組長の後、つまり3代目・桑田兼吉、4代目・井上邦雄組長の代になって山健組はシノギがしやすい、金儲けが簡単にできる、だから登録料などチョロいものだろう、ガタガタ言わずにカネを出せという発想につながっていった。

