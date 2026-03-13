アメリカの本当の凋落はここから始まる…イラン攻撃を焦れば焦るほどトランプは蟻地獄にハマっていく

長期消耗戦の様相

アメリカ・イスラエルによるイラン攻撃は、泥沼の長期消耗戦に陥りつつある様相を見せている。まず指摘しておくべきは、最高指導者の暗殺がイランの体制転換につながるという「技術に溺れた賭け」に出てしまったアメリカの誤算が、現在の混乱を引き起こした、ということであろう。（拙論「イスラエルと米国のイラン攻撃は技術に溺れた賭け」the Letter、3月1日、参照）

イランの友好国以外の船舶によるホルムズ海峡の通航が止まり、世界中でエネルギー危機への懸念が広がっている。イラン側は断固として長期消耗戦に持ち込む構えを見せ、イスラエルへのミサイル・ドローン攻撃を続けている。最高指導者の暗殺を通じたイランの体制転換という都合のよいシナリオを夢想していたトランプ大統領は、思い通りにいかない戦局に焦りを隠せていない。一般市民に甚大な被害をもたらす国際人道法違反の爆撃も繰り返されている。さらに、事実から乖離した発言も積み重ねられている。

それに振り回される形で株式市場や原油価格が乱高下しているようだが、アメリカは戦争の行方を統御できていない。そもそも目的が明確に定まっていないようでは、戦争の終わり方を見据えた戦略など立てられるはずがない。

今後の展開は、双方の軍事行動の具体的な成否によって大きく左右される。先に弾薬が枯渇するのはアメリカとイスラエルの側である。しかし、それがわかっているだけに、両国は何とかしてイランのミサイル発射装置を破壊しようと試みている。発射装置さえ全滅させてしまえば、弾薬が残っていても攻撃はできないからである。

ただしイランは、長年にわたる苛烈な経済制裁の影響で、十分な航空兵力や防空能力を整備できなかった代わりに、イスラエルまでを射程に収めるミサイルやドローンを大量に国内生産してきた。そして、それらを地中に隠し、地中から発射できるよう工夫を重ねてきた。それらを簡単にすべて破壊できるわけではない。開戦初日と比べて一日あたりのイランからの攻撃数が減少したことを、アメリカは強調する。だがイランとしては、長期消耗戦に持ち込みたいのである。事前に選定してあった標的への最初の包括的攻撃の後、目標を精査しながら安定的に攻撃を加えているのだとすれば、それはむしろ至極当然の戦術である。

何より、イランの2万ドルのドローンを、イスラエル・アメリカ側は400万ドルのミサイルで迎撃しているとも言われている。さらに、エネルギー危機に伴う経済危機がアメリカ側に不利な要因となることも確かだ。戦争が長引けば長引くほど、アメリカの負担が高まることは間違いない。

失点だらけの外交関係

不必要な戦争を始めたうえに、国力を疲弊させ、世界経済に混乱を招いたアメリカの威信が、この戦争によって低下していくことは間違いないだろう。

ホルムズ海峡の封鎖で中国も困るはずだ、といった点を過度に強調する論者もいる。しかしイランは、友好国である中国の船舶がホルムズ海峡を通過しても攻撃しない、という立場をとっている。実際、中国籍の船舶がホルムズ海峡を通過しているという報告もなされている。イランが親米・反中国の国に生まれ変わる、といった非現実的な妄想を語る人までいるが、単なる願望にもとづく空想だと言わざるを得ない。そのような想像を裏付ける兆候も、そもそもの現実的条件も存在していない。

今年1月にイランで反政府デモの高まりがあったのは事実だが、その発端は生活苦に対する救済を求める訴えだった。生活苦の主な原因の一つは、苛烈な国際経済制裁である。やがて暴力的な行為が目立つようになり、宗教施設が破壊される事件も起こると、逆に大衆参加運動としてのデモは鎮静化していった。暴徒化していったのは、騒乱を狙う外国勢力が扇動していたからだ、といった見方も出た。

暴徒化はイスラエルによる政府転覆工作の結果だとするイラン政府は、徹底した鎮圧を図った。それによって相当数の死者が出たようである。ただし、事実関係の詳細は明らかではない。

いずれにせよ、デモが暴力行動の噴出と政府による徹底した鎮圧につながったとはいえ、政府関係者内部にクーデターの動きがあったという情報は出ていない。まして親米的・イスラエル懐柔派の政権ができる可能性などは、全く確認できない。一般大衆の間に世俗政府を求める動きが見られたという情報も出ていない。デモがあったから最高指導者が暗殺されればクーデターが起こるだろう、あるいはアメリカがミサイル攻撃すれば国民が反政府運動に立ち上がるだろう、といった想像には、現実的な根拠がない。

判断を見誤ったうえに、一般市民にまで甚大な被害を及ぼす軍事行動を続け、さらには迷走を露呈する首尾一貫性のない発言を繰り返すトランプ大統領の政策立案・遂行能力には、大きな疑問符が付されることになった。

広がる不信

湾岸アラブ諸国には、アメリカの軍事基地を置いておくと、それが軍事攻撃の標的になってしまう一方で、アメリカは自らの突発的な冒険主義的行動が引き起こした結果に対してすら、責任ある防衛行動をとってくれない、という印象が広まった。湾岸諸国がアメリカとイスラエルの軍事行動に積極的に協力している様子が見られない。アブラハム合意派の諸国がアメリカとイスラエルに抱く猜疑心は、今後のアメリカの中東外交に大きな影を落とすだろう。

さらには、イスラム圏全域で反米の風潮が高まっている。トランプ大統領の平和評議会に参加し、ガザに派遣される安定化部隊の主力を構成する見込みだったインドネシアでは、反米気運の高まりを受けて、政府が平和評議会への関与の見直しを示唆し始めている。イラン攻撃を回避するための外交努力を続けていたトルコは、顔を潰された。トランプ大統領にお世辞を言い続けていたパキスタンも、イラン攻撃については批判的な態度をとっている。いずれも、トランプ大統領に協力してガザ和平を推進し、平和評議会に参加している国々である。

なお、キプロスの英軍基地に向かっていたとされるミサイルはイランから発射されたものではなかった、という声明をイギリス政府が出している。トルコとアゼルバイジャンに対してもイランのミサイル攻撃が試みられたとされているが、イラン政府は偽旗作戦だとして攻撃した事実を否定している。ミサイルの出所を確証するのは容易ではない。トルコ政府もアゼルバイジャン政府も、イランに対する対抗措置はとっていない。

トランプ大統領は、イラン国内とイラクのクルド人勢力に対し、イラン政府打倒のために軍事行動を起こすよう呼びかけたが、空振りに終わった。イランのクルド人勢力は、もともと大きな軍事勢力となるような実体を持たない。イラクのクルド人は、事実上の自治区をイラク北部に持ち、イラク国家の大統領職を指定席として、親イランのシーア派首相との共存体制を続けてきている。アメリカの失敗のしりぬぐいのために、その体制を犠牲にするなどということは、まったく考えられない。

しかもシリアで、シャラア新政権と手打ちするために、長年にわたってイスラム国（IS）掃討作戦の同盟軍であったクルド人勢力SDFをアメリカが見捨てたのは、ほんの数週間前の出来事であり、あまりにも鮮明な記憶である。それを考えても、クルド人に代理戦争をさせるといった発想は、トランプ大統領と一部の地域情勢を知らない論者の妄想であったと言ってよい。アメリカは、それによって無知と身勝手さを露呈した。

欧州諸国は、中東の戦争に巻き込まれないよう距離を置いている。トランプ大統領は、最も批判的なスペインとの貿易関係を停止する、といった感情的な反応を示しているが、ここまで合理性のない戦争であれば、欧州諸国全般の冷淡な態度は当然であろう。トランプ大統領は、イラン製ドローンに精通しているウクライナ兵を中東に派遣してほしいとウクライナに要請したとされるが、もちろんウクライナにそのような余裕があるはずはない。さらに今度は、トランプ大統領は、ロシアに対する経済制裁を解除すると言い出した。原油価格の高騰を抑えるためである。多大な苦労を払ってロシア制裁の継続に耐えてきた欧州諸国から見れば、衝撃的な態度であろう。

世界でイスラエルだけは、戦争を通じてアメリカへの依存を強めている。アメリカとの共同軍事作戦でイランを叩くことは、イスラエルの長年の夢であったと言える。その事実に高揚し、イランの攻撃にさらされている現実すら甘受しようとしている。だがそれは、かなりの程度、感情的あるいは宗教的でさえある心情にもとづくものであり、必ずしも合理的な政策判断によるものとは言えない。「アブラハム合意」拡大の気運は霧消しており、イスラエルの冒険的軍事行動が繰り返される一方で、政治的・外交的威信は低下していると見なさざるをえない。

不可避的なアメリカの影響力の衰退

こうした情勢を全般的に見れば、この戦争によってアメリカの国力および影響力が低下していく傾向は、いっそう強まるだろうと予測せざるをえない。

言うまでもなく、この戦争以前から、アメリカの力の相対的低下は顕著であった。そもそもトランプ大統領が「アメリカを再び偉大にする（MAGA）」のスローガンを掲げて二度の大統領就任を果たしたのも、それが背景にあったからである。すなわち、10年以上前からアメリカはすでに偉大ではなくなってきており、バイデン政権を挟んでもなお偉大さを取り戻していない、とアメリカ国民は感じていた。

第二期トランプ政権の一年目は、「偉大なアメリカ」を取り戻すために、対外的軍事介入は控えて和平調停に努力を払い、減税を通じた経済成長を目指した。さらには高関税によって巨額の貿易赤字と財政赤字を減らそうともした。

しかし、アメリカが抱える構造的問題は、そのような政策によって短期間で改善できるようなものではなかった。たとえば高関税政策は、貿易赤字と財政赤字の削減に目に見える成果をもたらすことなく、最高裁の違憲判断によって取り下げを余儀なくされた。政権支持率は徐々に低下しており、秋の中間選挙では共和党の敗北が必至の情勢である。二年目のトランプ大統領は、支持率回復に即効性のある措置に拘泥し、ベネズエラ侵攻に続いてイラン攻撃を行った。

だが、目に見える成果を出せないまま、犠牲者と費用負担ばかりが増大していく。この戦争によって、トランプ大統領の支持率が上昇していくとは思えない。焦れば焦るほど蟻地獄に陥っていくような悪循環にはまり込んだように見える。

本来であれば、巨額の財政赤字と貿易赤字の背景にある構造的事情、すなわち産業空洞化の問題に対して、長期的な視点から地道な政策で取り組んでいかなければならない。しかし短期的成果を求めるあまり、いたずらに犠牲と出費を積み上げ、建設的で着実な政策をないがしろにする傾向を強めている。このような状況で、アメリカの国力回復がいつのまにか実現している、といったことは起こりそうにない。

