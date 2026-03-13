プロが教えるショートコースのメリットとは？上達しやすい活用術を解説

ショートコースは通常のゴルフコースよりも距離が短いにもかかわらず、上達に役立つヒントがたくさん詰まっています。そんなショートコースの魅力や活用方法について、今野一哉がお伝えするレッスン。

今回はショートコースのメリットについて紹介します！

頻繁に通ってホームコースのように活用しよう

練習場の何倍も上達の役に立ちます！

通常のゴルフ場よりもヤーデージは短いけれど、短時間で手軽にプレーできるショートコースは、上達にはとても有効な場所です。芝の上から打てる環境にもかかわらず立地も市街地から近い場合が多く、プレーフィが手ごろなうえ、「回り放題」などのサービスをやっているところもあって、リピートしやすい点も大きな長所。

私もレッスンでショートコースを多用しますが、ただ真面目に回るだけでなく、いろいろなことを試しながら遊び感覚でプレーするのがオススメ。ゲームセンターに通うように楽しくお安く活用すれば、必ず上達に役立ってくれます。

普段練習に行く機会のうち何割かをショートコースに充てて通年で通うと、季節や気候の影響も経験値として蓄積できる。ホームコースをもったような使い方をしてください。

ドライバーが打てるホールがあるショートコースも

芝の上からはもちろん、バンカーやパターなども経験できる。ドライバーを打てるホールがあるコースもある。

ショートコースのメリット①

１周が短時間だから「経験サイクル」の回転率が高い

回り放題があったら最高！

本コースなら丸1日潰れるところ、１、２時間でプレーできる手軽さが魅力。１ラウンドぶんの経験値を短時間で得られるので効率がよく、とくに何周も連続でプレーすれば、その効果はさらに大きくなる。

ショートコースのメリット②

春夏秋冬の「季節の芝を」経験してノウハウが貯まる

年間をとおして頻繁に通えば、季節によって変わる芝などのコースコンディション変化の経験値がどんどん貯まっていく。こういった実戦経験は練習場では得られないもので、スコアに直結する。

コレをやってみて！気温・湿度、風向きと使用番手をメモ！

プレー時に、スマホで気温や湿度、風の状況などを調べ、使用番手、結果などとともに記録して、気候・天候による飛距離の変化などデータ蓄積をするのもオススメだ。

いかがでしたか？ ぜひショートコースを活用してみてください！

レッスン＝今野一哉

●こんの・かずや／1982年生まれ、千葉県出身。小誌での連載記事のほか、毎週末ジュニアゴルファーをショートコースで指導するなど、レッスン活動も行なう。キッズゴルフクラブ代表。

構成＝鈴木康介

写真＝高木昭彦

協力＝新東京都民ゴルフ場