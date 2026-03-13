松山英樹は後半をプレー中（撮影：GettyImages）

写真拡大

＜ザ・プレーヤーズ選手権　初日◇12日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞米国男子ツアーのシグネチャーイベントは第1ラウンドが進行している。

【写真】名物ホール17番パー3は池のなかにポツンとグリーンがある

日本勢は3人が出場している。大会初制覇を狙う松山英樹は、イーブンパーで折り返している。前半の9番で1メートル、後半10番で2メートル、11番で2.5メートルほどを沈めて3連続バーディを奪取。2アンダーでプレー中だ。久常涼、初出場の金谷拓実はともにイーブンパーで後半に突入している。2023年、24年の大会で2勝を挙げている世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）は「72」でホールアウト。昨年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）は2オーバー・70位タイでプレー中だ。「67」をマークしたマーベリック・マクニーリー（米国）が5アンダー・単独首位に立っている。4アンダー・2位にジャスティン・トーマス、ラッセル・ヘンリー（ともに米国）が続いている。賞金総額は、米ツアー最高額となる2500万ドル（約39億4032万円）で、優勝者には450万ドル（約7億925万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

＜LIVE＞ザ・プレーヤーズ選手権　リーダーボード
PGAツアーが大改革へ　二部制導入など新構想をCEOロラップ氏が発表
ジンクスは破られた？　米ツアー最高額大会の“第5のメジャー”がいよいよ開幕！　知って得する豆知識をおさらい
稼ぎがスゴイ！　米男子賞金ランキング
国内女子ツアーは台湾で開催中！　大会リーダーボード