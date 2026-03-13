タレントのスザンヌが１０日付で自身のＳＮＳを更新。大学を卒業したことを報告した。

「日本経済大学を卒業しました」と書き出し、「お仕事をしながら 子育てをしながらの大学生活。正直、レポートの締め切りに追われて今日は無理かも…と思う日も何度もありました」と投稿。つづけて「それでもここまで続けてこられたのは、支えてくださった先生方、いつも味方でいてくれた友達達、仕事との両立をサポートしてくれた家族のおかげです」「そして何より勉強しているわたしにママがんばってね、僕もがんばるからねって応援してくれた息子の存在がとてもとても大きかったです」とつづり、袴姿で卒業証書を手に、満面の笑みを浮かべる様子を複数枚公開。「またここから、新しいスタート！学んだことを糧にして成長していきたいです」と締めくくった。

この投稿にファンからは「おバカタレントだったすーちゃんが大卒だなんて」「感動しました」「働きながら学業に勤しむって本当にすごい」といったコメントがあがった。

スザンヌは、フジテレビ系「クイズ！ヘキサゴン２」などでブレーク。番組での珍回答ぶりから“おバカタレント”として人気を博した。