櫻坂46オフショット写真集「櫻撮」652枚のボリュームに 未掲載カットも約300枚
【モデルプレス＝2026/03/13】アイドルグループ・櫻坂46のメンバーが互いの素顔を撮影したオフショット写真集「櫻撮（さくさつ）VOL.01」（講談社／3月17日発売）に掲載される写真の枚数が652枚というボリュームとなることがわかった。
【写真】櫻坂46メンバーの集合密着ショット
同書はFRIDAYに連載中のメンバー同士で撮影したオフショット企画『櫻撮』をまとめたもの。写真集に収録される652枚のうち、連載では未掲載だったカットも約300枚収録されている。（modelpress編集部）
【タイトル】櫻坂46写真集 櫻撮（さくさつ）VOL.01
【発売日】2026年3月17日（火）
【撮影】櫻坂46
【版元】講談社
【カバー展開】4種類
1.通常版／2.HMV限定版／3.楽天限定版／4.アマゾン限定版
※中ページは同じもの
【Not Sponsored 記事】
