櫻坂46写真集「櫻撮 VOL.01」山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）が自撮りした集合写真（提供写真）

【モデルプレス＝2026/03/13】アイドルグループ・櫻坂46のメンバーが互いの素顔を撮影したオフショット写真集「櫻撮（さくさつ）VOL.01」（講談社／3月17日発売）に掲載される写真の枚数が652枚というボリュームとなることがわかった。

【写真】櫻坂46メンバーの集合密着ショット

◆櫻坂46オフショット写真集、未掲載カットも約300枚


同書はFRIDAYに連載中のメンバー同士で撮影したオフショット企画『櫻撮』をまとめたもの。写真集に収録される652枚のうち、連載では未掲載だったカットも約300枚収録されている。（modelpress編集部）

◆「櫻撮（さくさつ）VOL.01」


【タイトル】櫻坂46写真集 櫻撮（さくさつ）VOL.01
【発売日】2026年3月17日（火）
【撮影】櫻坂46
【版元】講談社
【カバー展開】4種類
1.通常版／2.HMV限定版／3.楽天限定版／4.アマゾン限定版
※中ページは同じもの

【Not Sponsored 記事】