小池里奈、デビュー20周年の新境地！事務所無所属芸人・九月とのコラボグラビアで魅せる「本屋での恋物語」♡
『週刊SPA!』3月17日号は3月10日に発売！
このあと、どうする?：小池里奈
ふらっと立ち寄った街の本屋。僕が気になって仕方がないのは本よりもあなたのことで──
事務所無所属のピン芸人として活動し、著書『走る道化、浮かぶ日常』（祥伝社）を発表した芸人・九月氏が手掛けたオリジナルシナリオを、デビュー20周年を迎え活躍が止まらない小池里奈が大体に体現していく！
本屋を舞台に、ドキドキと繊細が相まった物語。グラビアカットを用いて機微に紡いでいく。
【プロフィール】
小池里奈
1993年9月3日、栃木県生まれ。T156
2004年にドラマ『美少女戦士セーラームーン』でデビュー。役者、グラビア、バラエティと多岐にわたり活躍。とちぎ未来大使、小山評定ふるさと大使を務める。2024年にデビュー20周年を迎えた。
最新情報は、公式X（@KoikeRina0903）へ！
-
九月
1992年、青森県生まれ
京都大学卒業。同大学院教育学研究科修士課程修了。事務所無所属のピン芸人として活動。著書『走る道化、浮かぶ日常』（祥伝社）が発売中。『旅する芸人』を群像Webで連載中。
最新情報は、公式X（@kugatsu_main）へ！
【画像クレジット】撮影／佐藤佑一、ヘアメイク／YOSHi.T、スタイリング／伊井田礼子