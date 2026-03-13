小池里奈、デビュー20周年の新境地！事務所無所属芸人・九月とのコラボグラビアで魅せる「本屋での恋物語」♡

『週刊SPA!』3月17日号は3月10日に発売！

このあと、どうする?：小池里奈

ふらっと立ち寄った街の本屋。僕が気になって仕方がないのは本よりもあなたのことで──

事務所無所属のピン芸人として活動し、著書『走る道化、浮かぶ日常』（祥伝社）を発表した芸人・九月氏が手掛けたオリジナルシナリオを、デビュー20周年を迎え活躍が止まらない小池里奈が大体に体現していく！

小池里奈 (C)撮影／佐藤佑一、ヘアメイク／YOSHi.T、スタイリング／伊井田礼子

本屋を舞台に、ドキドキと繊細が相まった物語。グラビアカットを用いて機微に紡いでいく。

小池里奈 (C)撮影／佐藤佑一、ヘアメイク／YOSHi.T、スタイリング／伊井田礼子

【プロフィール】

小池里奈

1993年9月3日、栃木県生まれ。T156

2004年にドラマ『美少女戦士セーラームーン』でデビュー。役者、グラビア、バラエティと多岐にわたり活躍。とちぎ未来大使、小山評定ふるさと大使を務める。2024年にデビュー20周年を迎えた。

最新情報は、公式X（@KoikeRina0903）へ！

-

九月

1992年、青森県生まれ

京都大学卒業。同大学院教育学研究科修士課程修了。事務所無所属のピン芸人として活動。著書『走る道化、浮かぶ日常』（祥伝社）が発売中。『旅する芸人』を群像Webで連載中。

最新情報は、公式X（@kugatsu_main）へ！

【画像クレジット】撮影／佐藤佑一、ヘアメイク／YOSHi.T、スタイリング／伊井田礼子

●その他収録ラインナップ

『週刊SPA!』3月17日号

破滅するまで誰も止めてくれない［孤独破産］の罠 南米ペルー［神のお茶］体験記 アダルトVRが（驚）進化中 インド人観光客が世界で嫌われるワケ 【インタビュー】竹上萌奈 ／「関西テレビ放送」アナウンサー