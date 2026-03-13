ShazamがChatGPTに統合──チャットボット上で瞬時に楽曲認識が可能に
世界で最も人気の高い音楽認識アプリのひとつであるShazamが、ChatGPTとの統合を発表した。これにより、ユーザーはChatGPTの画面を離れることなく、再生中の楽曲をリアルタイムで特定できるようになる。
ChatGPT上で「Shazam、この曲は何？」などのプロンプトを入力するだけで、ほぼ瞬時に楽曲名やアーティスト情報、ジャケット画像、試聴リンクが表示される。Shazamアプリをデバイスにインストールしていないユーザーでも利用可能で、世界中の数億人が使い慣れた音楽認識体験をChatGPTから直接享受できる。
また、Shazamアプリをインストール済みのユーザーであれば、ChatGPT上で発見した楽曲をそのままShazamライブラリに保存・同期することも可能だ。
ChatGPT用Shazamアプリは、iOS、Android、Webにて順次グローバル展開される。
