ひざとつま先のラインは一直線？ 外反母趾や巻き爪を引き起こす回内か見分ける方法【眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話】

過剰回内(オーバープロネーション)は万病のもと

回内しっぱなしだと足元が不安定に

過剰回内の方は足が常にゆるんだ状態で歩いているので、足元がグラグラで不安定です。そのため、足が上がらず、つまずきやすくなり、転倒の危険も増加。

また、不安定だから踏ん張ろうとすると脚に余計な力が入らなくなり、脚がむくんだり冷えたりします。さらには、足もとが安定していないせいで勢いよく蹴るように歩くことで、外反母趾につながることも。もしくは、安定させるために足先にグッと力を入れていると、巻き爪になったりもします。

このように過剰回内による不安定さをどうカバーするかで、多種多様な症状や疾患が起きてくるのです。

回内しっぱなしの症状

過剰回内かをチェック

過剰に回内している状態とは、重心が内側に傾き、足首が内側に倒れている状態です。自分で確認をする簡単な方法は、ひざの位置をチェックすることです。

【チェック１】上から足元を見る

立って軽くひざを曲げた状態から下を見て、ももの付け根からひざにかけての線と、ひざからつま先にかけての線が一直線になるかどうかをチェック。

回外の場合 2つの線が、ほぼ一直線になっている。 回内の場合 ももの線が内側にズレている。

【チェック２】踏み出すときの軸足をチェック

鏡の前に立ち、足を一歩踏み出そうとした際の「軸足」を確認します。ももの付け根からひざにかけての線と、ひざからつま先にかけての線が一直線になるかどうかをチェック。

回外の場合 回内の場合

