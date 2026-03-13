中東情勢の悪化は世界的にブームとなっている「抹茶」にも影響を及ぼしています。福岡県のお茶の名産地、八女市では、中東各国への茶葉の輸出がストップしてしまっています。

■白野寛太記者

「茶畑に来ています。きれいな緑色が一面に広がっています。」



県内一の日本茶の産地、福岡県八女市の茶畑です。



■大石茶園・大石賢一専務

「全部、八女茶です。」



まもなく茶葉の収穫が始まる時期で、出来は上々です。





この畑では、採れた茶葉の6割が海外へ輸出されています。

世界的に広がる「抹茶」ブーム。農林水産省によりますと、去年1年間の「緑茶」の輸出額は、前の年の2倍近いおよそ720億円と過去最高になりました。ことしはさらなる輸出量の伸びが期待されていましたが。



■大石専務

「（輸出が）もう難しいと。いつ再開されるか分からないという連絡が来ました。やりとりはしていますが、向こうもいつ再開できるか、めどが立っていない状況です。」



製茶会社の大石さんのもとには先週、中東情勢の緊迫化で飛行機の運航が難しくなり、中東各国への輸出が難しくなったとの連絡が来ました。



中東では幅広い層に抹茶を使ったラテやスイーツが人気で、大石さんも中東各国に販路を広げてきました。輸出額は年間で2億円に上るといいます。

■大石専務

「中東は5か国に輸出しています。クウェート、UAE、サウジアラビア、ヨルダン、オマーンです。金額は少なくはないので、非常に悔しい。」



売り上げが戻るめどは全く立たない状態です。また、原油価格の高騰による影響も。



■大石専務

「お茶の製造の焙煎（ばいせん）機、ボイラー。ガスや重油も使うので、経費の高騰は経営にとってはダメージ。」

空前の抹茶ブームを襲う事態。今は情勢が落ち着くのを待つしかないといいます。



■大石専務

「世界に八女茶を広げたいとやってきたので、ここで止まってしまうのは無念というか残念な思いです。早期に、なるべく早く元通りになるのが一番だと思っています。」



緊迫が続く中東情勢。影響は福岡でも広がりつつあります。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年3月12日午後5時すぎ放送