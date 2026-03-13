元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が、元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーに率直な疑問をぶつけた。

１１日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜・深夜２時１７分）は「グラビアを見ながら本音酒」がテーマ。森と中川アナのグラビア写真が紹介された。

中川アナが美脚全開でポーズをとる写真に「スゴくないですか？」と突っ込んだ森に対し、中川アナは「これは一応、番組の衣装紹介っていうので」と説明すると、森は「スジを見せている、みたいな」と脚にしか目がいかないことを指摘した。

さらに「はい！私、ずっと気になってた事があります。インスタの写真はどの層に向けて選定してされてるんですか？際どいショットが多いの」と率直な疑問をぶつけた。中川アナは「いい質問ありがとうございます」と前置きした上で、「フォロワーの９７％が男性」と説明。本音は女子受けを狙ったオシャレ写真をアップしたいが、そうすると目に見えて反響が少なく気になってしまうという。「フォローしてくれる層が見たいのは、こういうのなのかな？っていうので」男性目線を意識した写真選びになっていることを明かしていた。