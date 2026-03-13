横山裕“道彦”、警察を揺るがす深い闇に迫る 13日放送『元科捜研の主婦』最終話
テレビ東京で13日、ドラマ9『元科捜研の主婦（おんな）』（毎週金曜 後9：00〜）の最終話が放送される。
【場面写真】なんかカワイイ！黄色い衣装を着こなす横山裕
本作は、かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織（松本まりか）を主人公としたストーリー。詩織の科学的推理を中心に、捜査一課に異動したばかりの新米刑事の夫・道彦（横山裕）、5歳の息子・亮介（佐藤大空）がそれぞれの視点と力を持ち寄って挑む“一家総動員”の本格的なミステリー。現代の夫婦や家族の在り方も描くホームドラマとのバイブリッドドラマとなっている。
最終話では、科捜研所長の小沢（遠藤憲一）が7年前の真実を語る。修一（戸次重幸）は殺されたという詩織と道彦に小沢は“敵が内部にいる”と語るのだった。
徐々につながり出す二つの事件。液体窒素を使った衝撃トリックだった。消されたDNA鑑定書と隠された真実。警察を揺るがす深い闇が。兄の無念を晴らすため、科学の力と家族の絆で真実をあぶり出す。
