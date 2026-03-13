「夢ですか？」少女時代スヨン＆仲宗根梨乃、“美脚ダンス”共演 ファン歓喜「エモすぎる」「泣ける」
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）の公式TikTokが、12日に更新され、仲宗根梨乃とスヨン（少女時代）の2ショット動画が公開された。
【写真あり】「夢ですか？」少女時代スヨン＆仲宗根梨乃、“美脚ダンス”共演
仲宗根は2009年、少女時代の日本・韓国でのブレイクのきっかけとなった「GENIE」の振り付けを担当し、長い脚を活かした“美脚ダンス”を生み出した。公式TikTokでは、そんな師弟関係でもある2人が「Genie」を踊る姿が投稿された。
今回は、トレーナー（仲宗根）、SEKAIプロデューサー代表（スヨン）という立場で共演がかなった2人。視聴者からは「これとんでもないです」「需要しかない」「おふたりともかっこ良すぎます」「まさか令和でこの2人が一緒に踊ってるのを見れるとは」「最高過ぎる！」「エモすぎる」「まさか見れるとは思ってなかった」「夢ですか？」「激アツ展開すぎます」「泣ける」といった声が寄せられている。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。シリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となった。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて3月26日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。
国民プロデューサー代表はディーン・フジオカ、SEKAIプロデューサー代表はスヨン、トレーナーは安達祐人、KAITA、川畑要、Kevin Woo、仲宗根が務める。
【写真あり】「夢ですか？」少女時代スヨン＆仲宗根梨乃、“美脚ダンス”共演
仲宗根は2009年、少女時代の日本・韓国でのブレイクのきっかけとなった「GENIE」の振り付けを担当し、長い脚を活かした“美脚ダンス”を生み出した。公式TikTokでは、そんな師弟関係でもある2人が「Genie」を踊る姿が投稿された。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。シリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となった。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて3月26日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。
国民プロデューサー代表はディーン・フジオカ、SEKAIプロデューサー代表はスヨン、トレーナーは安達祐人、KAITA、川畑要、Kevin Woo、仲宗根が務める。