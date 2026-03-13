神奈川県横浜市に誕生する没入型体験施設『ワンダリア横浜 Supported by Umios』の内覧会が12日行われ、内部が公開されました。

横浜スタジアムのすぐ隣にオープンする大規模複合街区『BASEGATE横浜関内』の中にある『ワンダリア横浜』。人気アプリゲームを手がけるディー・エヌ・エーが企画運営していて、施設では驚きや不思議との出会いを臨場感のある映像とともに体験できるということです。

来館者は6つのゾーンを巡ることができ、日常では体験できないような生き物や自然との出会いを楽しむことができます。今回はゾーン5まで公開されました。

ゾーン1では、高原の四季映像とともにサルやウサギ、キツネなど様々な動物たちが登場。ゾーン2は、常設施設として日本最大級を誇る『LEDイマーシブトンネル』が導入され、上空から海面へダイブし深海へもぐっていくかのような体験ができます。

ゾーン3では、動き回るヤマネコの目線を追体験。ゾーン4では、闇を照らす生き物たちの幻想的なきらめきを楽しむことができます。そして床が鏡面になっているゾーン5では、大空を飛ぶ鳥たちと一緒に飛んでいるかのような雄大な体験ができます。

また、施設では専用アプリを使用すると、映像に登場した生き物たちの情報を得られるほか、ミッションにも挑戦することができ、ゲーム感覚で施設内を巡ることもできるということです。