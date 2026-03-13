THE JET BOY BANGERZが、本日3月13日7時より公開されるソフトバンクの新CM『お父さんダンサーになる』篇に出演する。

（関連：【画像あり】THE JET BOY BANGERZ出演 ソフトバンクの新CM『お父さんダンサーになる』より）

ダンスが競技として発展を遂げるなか、ソフトバンクは日本発のプロダンスリーグ D.LEAGUE（ディーリーグ）のトップパートナーとして、ダンスの発展と普及を支援してきた。このたび新CMとして、『動きだせば、景色は変わる。』篇と『お父さんダンサーになる』篇の2本をソフトバンク公式YouTubeチャンネルにて公開。“動きだせば、景色は変わる。”をキーメッセージに、ダンスに挑み続ける人々の姿を描いている。

THE JET BOY BANGERZが登場するCMでは、躍動感あふれるパフォーマンスに、白戸家のお父さんが“エースパフォーマー”として加わるという意外性のある演出で、ダンスのかっこよさや楽しさなど、さまざまな魅力を表現。THE JET BOY BANGERZがハイクオリティかつインパクトのあるパフォーマンスを披露し、メンバーの7人がDリーガーとして活躍するグループならではの迫力あるパフォーマンスと、踊ることを心から楽しむメンバーの姿や表情が収められている。

さらに、メンバーは振付を作成する段階から企画に参加しており、数々のアイデアによってオリジナリティあふれる演出が実現した。

また『動きだせば、景色は変わる。』篇では、REAL AKIBA BOYZのメンバー 龍が主人公の高校生役として出演。CM内容は、ダンス未経験ながらも選抜メンバー入りを目指して猛練習を重ね、挫折を乗り越えていく青春ストーリーに。楽曲にはimaseの「Shine Out」を起用し、未来への希望を感じさせる世界観となっている。

ドキュメンタリーのような空気感を出すため、主演の龍には設定のみを共有。龍は主人公の繊細な感情を丁寧に表現し、あえて初心者として踊る場面でも、焦りや嫉妬といった複雑な心情を身体と表情で見せた。加えて、ダンス経験者が思わず共感するような“あるある”も映像の中に散りばめられている。

（文＝リアルサウンド編集部）