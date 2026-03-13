中村倫也が主演を務めるTBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』より、中村倫也らメインキャストのクランクアップコメントが公開された。

本作は、K-POP業界を舞台に、元天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村倫也）と、落ちこぼれ練習生たちによるボーイズグループ「NAZE」が夢に向かって奮闘する姿を描く青春音楽ドラマ。 最終話となる第9話では、念願のチャート1位を獲得したNAZEが、再び吾妻を呼び戻そうと、水星（池田エライザ）やナム社長（ハ・ヨンス）らと共に、ある作戦を計画する。吾妻の過去に隠された秘密とは。そして何よりも、吾妻は再びNAZEの前に現れるのか。

約5カ月に及んだ撮影のクランクアップを迎えた本作。都内某所でひとり、最後のシーンを撮り終えた中村のもとに、池田エライザやNAZEのメンバーらが駆けつけた。中村は、「この現場が家族のような現場になるとは、クランクインの時には思ってもいませんでした」と振り返り、「でもそれはきっと、現場の皆さんの人柄やNAZEの真っすぐで何事にも本気で向き合う空気感がそうさせたんだと思います」と作品への思いを語った。

またNAZEの面々に優しい眼差しを向け、「NAZEのみんなもK-POPアーティストを目指して韓国で頑張っていたはずが、まさか日本のドラマに出演するとは思っていなかったと思うんですけど、この機会が今後の皆さんの人生の何かの役に立つと嬉しいです」と温かなエールを送った。

ほとんどのメンバーが慣れない日本語での芝居に加え、ライブやイベントと並行しての撮影だったNAZEの7人は、監督からイメージカラーの花束を贈られると思わず涙ぐむ場面も。そして、最後にはメンバー全員で声をそろえ「ありがとうございました！」とスタッフへ大きな感謝を伝えた。

NAZEのマネージャー・遠藤水星を演じた池田エライザは「こんなにも自分以外の誰かが作品の中で輝くことを願いながらお仕事をしたのは初めてだったと思います。どうやったら皆のすばらしさが見ている人に伝わるかなと……。そんなことを毎日考えるのがすごく楽しかったです」と涙ぐみながら語った。

さらに、ハ・ヨンス、NAZE、岩瀬洋志、イ・イギョンからもコメントが寄せられている。

コメント中村倫也（吾妻潤役）この現場が家族のような現場になるとは、クランクインの時には思ってもいませんでした。でもそれはきっと、現場の皆さんの人柄やNAZEの真っすぐで何事にも本気で向き合う空気感がそうさせたんだと思います。ソウルのロケでは韓国のスタッフの方々とも仕事ができ、ずっと日本で仕事をしている僕らにとってはとてもよい刺激をもらいました。NAZEのみんなもK-POPアーティストを目指して韓国で頑張っていたはずが、まさか日本のドラマに出演するとは思っていなかったと思うんですけど、この機会が今後の皆さんの人生の何かの役に立つと嬉しいです。また皆さんの顔を見られるように僕もがんばりたいと思います。本当にお疲れ様でした！ ありがとうございました！

池田エライザ（遠藤水星役）

こんなにも自分以外の誰かが作品の中で輝くことを願いながらお仕事をしたのは初めてだったと思います。現場に行く度に皆が色々な魅力を見せてくれるからこそ、どうやったら皆のすばらしさが見ている人に伝わるかなと……（涙ぐみながら）そんなことを毎日考えるのがすごく楽しかったです。撮影は一足先に終わりましたが、まだ最終回まで宣伝活動もあるので（NAZEに向けて）それまではマネージャーでいるね。

ハ・ヨンス（ナム・ハユン役）

今回の作品は皆さんのことが本当に大好きだから頑張りたいとずっと思っていて、今日まで皆さんと一緒に歩んできて、無事にクランクアップを迎えることができました。今日まで本当にありがとうございました。撮影の日々を一生忘れません！ また皆さんと一緒にお仕事ができるようにがんばります！ ありがとうございました！

NAZE（カイセイ、ユンギ、アト、ターン、ユウヤ、キムゴン、ドヒョク）

カイセイ「NAZEを知ってもらう機会をいただけて、僕たちにとって本当にいいスタートになったと思っています。僕たちはここから必死に頑張って、この作品がいつか伝説と言われるように頑張ります！」

ユンギ「人生の中で忘れられない思い出です。これからも金髪ユンギも黒髪ユンギもよろしくお願いします!!」

アト「僕の人生の中で一番特別な思い出をつくれて幸せです。今日まで本当にありがとうございました。これからも頑張ります！」

ターン「初めて演技したときは日本語もできなくて、演技も全然できなくて、プレッシャーもあったんですけど、監督さんやスタッフさんみんなが応援してくれたから、頑張ることができました。これからもよろしくお願いします！」

ユウヤ「人生の中で本当に幸せな体験でした。演技も初めてでしたが、皆さんのおかげですごく楽しくて毎日が幸せな時間でした。終わるのは悲しいですけど、たくさんいい思い出がつくれて、僕たちNAZEはもっともっと精一杯がんばります！ ありがとうございました」

キムゴン「お芝居も初めてで、日本語も下手なのに1話から僕のストーリーでお芝居をしないといけなくてすごく緊張して、どうしようってずっと不安もたくさんあったんですけど、今日で撮影が終わります。僕はまだまだ足りないところもありますが、みんな毎日応援してくれて……ありがとうございました。これからのNAZEのキムゴンも応援してください！」

ドヒョク「初めてで足りないところもたくさんあったんですけど、ゆっくり見守ってくださりありがとうございました。今日まで本当にありがとうございました！」

岩瀬洋志（リョウ役）

本当にお疲れ様です。ダンスに歌に韓国語に……たくさんの方に支えられたなと思っています。この作品では本当に初めての挑戦が多かったです。たくさんの国の方々やスタッフさんと関わることができたのは貴重な経験だと思っています。最終話楽しみにしています！

イ・イギョン（チェ・ギヨン役）

韓国ではクランクアップをお祝いする文化がないので、こんなの初めてです！ チェ・ギヨンを生きさせてくれて、本当にありがとうございました！（文＝リアルサウンド編集部）