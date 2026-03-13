THE JET BOY BANGERZ、ソフトバンク新CMで白戸家のお父さんと華麗なダンスを披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ソフトバンクは、ダンスを“スポーツ”として応援する取り組みの一環として、新CM「動きだせば、景色は変わる。」篇、および「お父さんダンサーになる」篇を3月13日からソフトバンク公式YouTubeチャンネルで公開する。

■キーワードは「動きだせば、景色は変わる。」

ソフトバンクは、「情報革命で人々を幸せに」という経営理念のもとスポーツとテクノロジーを融合させることで、スポーツの喜びや感動をより多くの人に届けてきた。世代を問わず多くの人に親しまれているダンスは、学校教育への導入やプロリーグの誕生を通じて、技術や表現力を競い合うスポーツとして発展を遂げている。

そしてダンスが競技として発展を遂げるなか、ソフトバンクは日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」のトップパートナーとして、ダンスの発展と普及を支援してきた。

本CMでは、「動きだせば、景色は変わる。」をキーメッセージに、ダンスに挑み続ける人々の姿を描いた。

「動きだせば、景色は変わる。」篇で主人公の高校生役を演じるのは、国内外で人気のアニソンダンスパフォーマンスユニット、REAL AKIBA BOYZのメンバー・龍。

ダンス未経験ながらも選抜メンバー入りを目指して猛練習を重ね、挫折を乗り越えていく青春ストーリーが繰り広げられ、楽曲には、imaseの「Shine Out」を起用。未来への希望を感じさせる世界観が描かれている。

一方、「お父さんダンサーになる」篇では、LDH史上最大規模のオーディションから誕生した10人組ダンス＆ボーカルグループ、THE JET BOY BANGERが登場。躍動感あふれるパフォーマンスに、白戸家のお父さんが“エースパフォーマー”として加わるという意外性のある演出で、ダンスのカッコよさや楽しさなど、様々な魅力をアピールしている。

■CMのコンセプトと見どころ、ストーリー

◇「動きだせば、景色は変わる。」篇

初めてダンスに挑戦する高校生・こうへいの挫折と成長を描く青春ストーリー。ダンスというスポーツに向き合いながら努力を重ね、ときには挫折しそうになるひとりのダンサーの成長を描くことで、日本中のダンサーの努力に光を当て、彼らをもっと応援したいという想いが込められている。

スマホやタブレットで練習動画や振り付けを繰り返し確認するなど現代の高校生をリアルに映し出している他、3年間という時間の積み重ねが生む変化も大切に描写している。

また、ドキュメンタリーのような空気感を出すため、主演の龍には設定のみを共有。龍はこうへいの繊細な感情を丁寧に表現。あえて初心者として踊る場面でも、焦りや嫉妬といった複雑な心情を身体と表情で表現していました。ダンス経験者が思わず共感するような“あるある”も映像のなかに散りばめられている。

【ストーリー】

高校に進学した主人公のこうへいは、「憧れの先輩のように踊ってみたい」という思いからダンス部に入部する。未経験ながら練習に励むが、周囲のレベルの高さについていけず、悔しさを抱える日々が続く。毎日居残り練習を行い、自宅でも反復練習を続けるが、進級しても芽が出ず苦悩の日々は続く。

「それでも踊りたい」と練習に明け暮れ、ライバルでもある部員たちに教えを請いながら3年生になったある日、地方県予選メンバーのひとりとしてついに名前が呼ばれる。そして迎えた本番、不可能を乗り越えたこうへいは見事なダンスを披露し、観客を魅了する。

◇「お父さんダンサーになる」篇

THE JET BOY BANGERZがハイクオリティかつインパクトのあるパフォーマンスを披露。メンバーの7人がDリーガーとして活躍する実力派グループならではの迫力あるパフォーマンスと、踊ることを心から楽しむメンバーの姿や表情が印象的だ。

さらに、白戸家のお父さんが“エースパフォーマー”として加わることで、ダンスの持つカッコよさと楽しさを表現した。THE JET BOY BANGERZは、振り付けを作成する段階から企画に参加し、数々のアイデアによってオリジナリティあふれる演出が実現した。

【ストーリー】

THE JET BOY BANGERZが、白戸家のお父さんとの初コラボレーションでダンスを披露。本格的なパフォーマンスにお父さんが“エースパフォーマー”として加わるという意外性のある演出で、ダンスの楽しさと迫力を描く。ラストシーンはTHE JET BOY BANGERZとお父さんが一体となったパフォーマンスで締めくくられる。

■【画像】THE JET BOY BANGERZのアーティスト写真

■関連リンク

THE JET BOY BANGERZ OFFICIAL SITE

https://www.thejetboybangerz.jp/

ソフトバンク OFFICIAL SITE

https://www.softbank.jp/