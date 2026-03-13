製造業者の発想で“畳文化”の新たなアピールを「畳を使った雑貨」香りや肌触りなど癒し演出《長崎》
畳製造販売店が手がける“畳”を使った和雑貨。
知識や経験を生かして作った、こだわりのバッグに枕などオリジナル。
い草の香りや肌触りとともに、癒しを演出します。
カステラをイメージした、四角のティッシュケース。
約20種類の“畳縁” の柄から選べる、コインケースもあります。
使っているのは、“畳”です。
去年3月、諫早市森山町にオープンした雑貨店『勝手商店 風の森』。
コンセプトは、“自然・和・笑顔” です。
（勝手商店 風の森 勝手 菜穂子オーナー）
「和雑貨を中心に、畳の商品を取り扱っている。畳も自然(素材の)商品なので、自然なところで売りたいと思った」
手がけているのは、大村市で畳の製造販売などを行う「勝手」。
今年3月10日に、創業60年を迎えました。
（勝手商店 風の森 勝手 菜穂子オーナー）
「イグサの香り、部屋の中に畳を敷くと空気清浄にもなる。癒される。（フローリングよりも）クッションもあるので転んでも安心」
「勝手商店 風の森」のオーナーは、会社の取締役でもある、勝手 菜穂子さん。
近年 日本では、ライフスタイルや住宅そのものの洋風化が進んでいるため、全国的に畳の需要は年々減少しているといいます。
大村にある「勝手」の本社でも、去年の依頼は10年前に比べ、半分ほどに減っているそうです。
（勝手商店 風の森 勝手 菜穂子オーナー）
「畳が少なくなっている中で、(畳の魅力を)広めていきたい。苦労はするが、(商品を)作っていく中で、いろんなアイデアが浮かんでくる。(雑貨店を通し)、畳の良さを直接 伝えられる」
取り扱っている和雑貨は、50種類以上。
このうち、畳を使った雑貨は約15種類で、ほとんどが “勝手オリジナル” です。
中でも、風の森店限定なのが…
（勝手商店 風の森 勝手 菜穂子オーナー）
「“縁之介” というバッグが、うちで人気ナンバーワン。プレゼントに2個買ったり、自分用にも。たっぷり入るし軽いし、すごく人気」
畳の縁を縫い合わせたバッグ。
B3サイズで、4種類以上の柄を組み合わせています。
職人が一つひとつ、丁寧に仕上げる “畳の枕”「うたた寝おぎん」。
日本の優れた商品を認定するセレクションで去年、金賞を受賞しました。
（勝手商店 風の森 勝手 菜穂子オーナー）
「しっかりした枕ではなくて、少しお昼寝できればと思い、かわいらしい(枕を)畳で作った」
畳を、より身近に。
畳の魅力を、多くの人へ雑貨を通して伝いたい…
（勝手商店 風の森 勝手 菜穂子オーナー）
「皆さんが飽きのこないように、季節に応じてしっかり入れ替えもしながら、喜んでもらえるショップにしていきたい」
新作雑貨などは、インスタグラムで発信中です。
また大村市の本社「勝手」では、14日に創業60年記念のイベントを開催。
そこでも、畳雑貨の販売を特別に行うということです。