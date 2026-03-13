本仮屋ユイカ （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優の本仮屋ユイカ（38）が11日放送の日本テレビ系バラエティ『上田と女が吠える夜』（毎週水曜　後9：00）に出演。電車内で気になってしまうことについて明かした。

【写真】美スタイル輝くスタジオでの衣装を公開した38歳・本仮屋ユイカ

　この日は「結婚だけが幸せじゃない！おひとり様の本音爆発SP」のテーマで、出演者がそれぞれ“おひとりさま”事情のトークを繰り広げた。

　本仮屋は「人の動きがすごく気になって。電車に乗ってた時に、隣の紳士が貧乏ゆすりを始めるわけですよ」と語り、スタジオ映像とともに左半分に再現映像が流れ始めた。「どうしよう…すっごい揺れてると思って。あ！っていつも止めそうになる」と言うと、再現映像では女性が貧乏ゆすりをする男性の太もものあたりを手で押さえる様子が映し出された。

　「それ絶対良くないですよね？」と周囲の出演者に問いかけ、MCの上田晋也から「そうだね」と声が上がると、「今は、揺れ始めたら自分も同じビートを刻むようにしてます」と“まさか”の対処法を明かし、上田からは「席移動しろや！」とツッコまれていた。