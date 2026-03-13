『探偵！ナイトスクープ』「逆再生しても同じに聞こえる言葉」を調査…音声鑑定の権威も駆けつける事態に「すごい発見かもしれない」
きょう13日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）では、田村裕探偵が「逆再生しても同じに聞こえる言葉」を調査する。
【番組カット】こちらも興味深い依頼…「ハゲの大群からハゲの父を見つけたい」
依頼者である三重県の男性（35）は自分の声を録音して逆再生をするのが趣味。逆再生しても全く同じように聞こえる言葉を見つけてしまったそうで、世界初だと思うと言う。知りたくないですか？という依頼。
依頼者はスマホのアプリで言葉を録音し、逆再生している。そんな中で、逆再生しても全く同じ音に聞こえるというのが、虫の名前である「オオエンマハンミョウ」。他にもあるか探してほしいというが、“トマト”などの回文はダメだったそう。しかし、「朝（ASA）」や「赤坂（AKASAKA）」といったローマ字表記で回文になる言葉を逆から読むと、近いイメージがあると明かす。
ただ「オオエンマハンミョウ」はローマ字回文ではなく…。そこで、音声鑑定の権威に助っ人に来てもらうと、「オオエンマハンミョウは、すごい発見かもしれない」と言い、さらに「“IPA回文”になっているかも」とのこと。はたして、IPA回文とは…。
このほか、真栄田賢探偵の「目を開けたままくしゃみはできるのか？」、石田靖探偵の「ハゲの大群からハゲの父を見つけたい」を届ける。
【出演】
堤幸彦（特命局長）
竹山隆範（局長補助）、増田紗織（ABCテレビアナウンサー）
石田靖、田村裕、真栄田賢、永見大吾、エース、松井ケムリ
