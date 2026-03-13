中村倫也、NAZEへエール「家族のような現場」 K-POP舞台ドラマ『DREAM STAGE』撮影完走
俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）の最終回が、13日に放送される。このほど、クランクアップを迎え、約5ヶ月にわたる撮影を終え、中村や池田エライザ、ハ・ヨンス、劇中のボーイズグループNAZEのメンバーらがそれぞれ思いを語った。同作はK-POPの世界を舞台に、問題を起こして業界を追放された元天才音楽プロデューサーと、韓国の弱小芸能事務所に所属する7人の練習生が夢を追う姿を描く“K-POP版スポ根ドラマ”。最終話は3月13日から放送される。
【写真】クランクアップの模様を公開！
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
クランクアップ当日、中村は都内で最後のシーンを撮り終えると、一足先に撮影を終えていた池田やNAZEのメンバーらが駆けつけ、笑顔で撮影終了を迎えた。約5ヶ月の撮影をともにしたチームに向け、中村は温かな言葉を送った。
■コメント
＜主演・中村倫也＞
この現場が家族のような現場になるとは、クランクインの時には思ってもいませんでした。でもそれはきっと、現場の皆さんの人柄やNAZEの真っすぐで何事にも本気で向き合う空気感がそうさせたんだと思います。ソウルのロケでは韓国のスタッフの方々とも仕事ができ、ずっと日本で仕事をしている僕らにとってはとてもよい刺激をもらいました。NAZEのみんなもK-POPアーティストを目指して韓国で頑張っていたはずが、まさか日本のドラマに出演するとは思っていなかったと思うんですけど、この機会が今後の皆さんの人生の何かの役に立つと嬉しいです。また皆さんの顔を見られるように僕もがんばりたいと思います。本当にお疲れ様でした！ ありがとうございました！
＜池田エライザ＞
こんなにも自分以外の誰かが作品の中で輝くことを願いながらお仕事をしたのは初めてだったと思います。現場に行く度に皆が色々な魅力を見せてくれるからこそ、どうやったら皆のすばらしさが見ている人に伝わるかなと…（涙ぐみながら）そんなことを毎日考えるのがすごく楽しかったです。撮影は一足先に終わりましたが、まだ最終回まで宣伝活動もあるので（NAZEに向けて）それまではマネージャーでいるね。
＜ハ・ヨンス＞
今回の作品は皆さんのことが本当に大好きだから頑張りたいとずっと思っていて、今日まで皆さんと一緒に歩んできて、無事にクランクアップを迎えることができました。今日まで本当にありがとうございました。撮影の日々を一生忘れません！ また皆さんと一緒にお仕事ができるようにがんばります！ ありがとうございました！
＜NAZE＞
カイセイ
「NAZEを知ってもらう機会をいただけて、僕たちにとって本当にいいスタートになったと思っています。僕たちはここから必死に頑張って、この作品がいつか伝説と言われるように頑張ります！」
ユンギ
「人生の中で忘れられない思い出です。これからも金髪ユンギも黒髪ユンギもよろしくお願いします！！」
アト
「僕の人生の中で一番特別な思い出をつくれて幸せです。今日まで本当にありがとうございました。これからも頑張ります！」
ターン
「初めて演技したときは日本語もできなくて、演技も全然できなくて、プレッシャーもあったんですけど、監督さんやスタッフさんみんなが応援してくれたから、頑張ることができました。これからもよろしくお願いします！」
ユウヤ
「人生の中で本当に幸せな体験でした。演技も初めてでしたが、皆さんのおかげですごく楽しくて毎日が幸せな時間でした。終わるのは悲しいですけど、たくさんいい思い出がつくれて、僕たちNAZEはもっともっと精一杯がんばります！ ありがとうございました」
キムゴン
「お芝居も初めてで、日本語も下手なのに1話から僕のストーリーでお芝居をしないといけなくてすごく緊張して、どうしようってずっと不安もたくさんあったんですけど、今日で撮影が終わります。僕はまだまだ足りないところもありますが、みんな毎日応援してくれて…ありがとうございました。これからのNAZEのキムゴンも応援してください！」
ドヒョク
「初めてで足りないところもたくさんあったんですけど、ゆっくり見守ってくださりありがとうございました。今日まで本当にありがとうございました！」
＜岩瀬洋志＞
本当にお疲れ様です。ダンスに歌に韓国語に…たくさんの方に支えられたなと思っています。この作品では本当に初めての挑戦が多かったです。たくさんの国の方々やスタッフさんと関わることができたのは貴重な経験だと思っています。最終話楽しみにしています！
＜イ・イギョン＞
韓国ではクランクアップをお祝いする文化がないので、こんなの初めてです！ チェ・ギヨンを生きさせてくれて、本当にありがとうございました！
