ソフトバンク新CMにREAL AKIBA BOYZ・龍、THE JET BOY BANGERZ出演 白戸家のお父さんが“エースパフォーマー”に
ソフトバンクが、ダンスをテーマにした新CMを13日よりソフトバンク公式YouTubeチャンネルで公開する。国内外で人気のアニソンダンスパフォーマンスユニット・REAL AKIBA BOYZのメンバー・龍、LDH史上最大規模のオーディションから誕生した10人組ダンス＆ボーカルグループ・THE JET BOY BANGERZ（TJBB）が登場する。
【動画】REAL AKIBA BOYZ・龍、THE JET BOY BANGERZが出演するソフトバンク新CM
ダンスが競技として発展を遂げる中、ソフトバンクは日本発のプロダンスリーグ・D.LEAGUEのトップパートナーとして、ダンスの発展と普及を支援している。新CMは、ダンスを“スポーツ”として応援する同社の取り組みの一環。「動きだせば、景色は変わる。」篇および「お父さんダンサーになる」篇が制作された。
新CM「動きだせば、景色は変わる。」篇で主人公の高校生役を演じるのは、REAL AKIBA BOYZの龍。ダンス未経験ながらも選抜メンバー入りを目指して猛練習を重ね、挫折を乗り越えていく青春ストーリーが描かれる。楽曲には、imaseの「Shine Out」が起用され、未来への希望を感じさせる世界観を演出する。
「お父さんダンサーになる」篇では、THE JET BOY BANGERZが登場。躍動感あふれるパフォーマンスに、白戸家のお父さんが“エースパフォーマー”として加わるという意外性のある演出で、ダンスのかっこよさや楽しさなど、さまざまな魅力を描く。
【動画】REAL AKIBA BOYZ・龍、THE JET BOY BANGERZが出演するソフトバンク新CM
ダンスが競技として発展を遂げる中、ソフトバンクは日本発のプロダンスリーグ・D.LEAGUEのトップパートナーとして、ダンスの発展と普及を支援している。新CMは、ダンスを“スポーツ”として応援する同社の取り組みの一環。「動きだせば、景色は変わる。」篇および「お父さんダンサーになる」篇が制作された。
「お父さんダンサーになる」篇では、THE JET BOY BANGERZが登場。躍動感あふれるパフォーマンスに、白戸家のお父さんが“エースパフォーマー”として加わるという意外性のある演出で、ダンスのかっこよさや楽しさなど、さまざまな魅力を描く。