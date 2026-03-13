元NHKアナ・中川安奈『FRIDAY』で初雑誌連載 第1回は神田愛花と仕事＆恋愛を語る
元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が、13日発売の講談社の写真週刊誌『FRIDAY』で、初の雑誌連載（不定期）をスタートした。タイトルは「中川安奈のFRIDAY Report」で、フリー1年目の中川が各界の著名人にインタビューをし、そこで得た学びを読者と共有していく。
【写真】元NHK出身コンビ！神田愛花＆中川安奈
第1回のゲストは、同じNHK出身のフリーアナウンサー・神田愛花（45）。共通点の多いふたりが、仕事観から恋愛観まで、多彩なエピソードを語っている。
また、有料Webサイト『FRIDAYサブスクリプション』では、連載記事にあわせて中川のソロ撮り下ろしカットが10枚以上公開されている。
中川は2016年NHKにアナウンサーとして入局し、初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。20年から東京アナウンス室で活動し、『サンデースポーツ』や『あさイチ』、『ひむバス！』などのほか、東京オリンピック2020の中継キャスターも担当した。25年3月に退社して同年4月からホリプロ所属となり、フリーアナウンサーやタレントとして活動の幅を広げている。
