岐阜県警交通企画課は、２月中の交通事故死者数が０人だったと発表した。

１か月で交通事故の死者数が０人だったのは、統計が残る１９５２年以降、２０２０年４月に続く２回目の“快挙”で、県警は今後も啓発に力を入れる。

２０年の年間交通事故死者数は４３人と１９５２年以降最少で、４月は新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が発令された、交通量や人流の少ない月だった。一方、岐阜地方気象台の発表によると、今年２月は日照時間も多く降水量も例年よりかなり少なかった。県警は「出歩く人が減る要因もあまりないと思う。交通事故死者数０人は、県民の交通安全意識の高揚の結果」としている。

少しでも注目を集めようと、道路上の情報板に映す標語も時節に合わせてユーモアを加えた。「鬼よりも ながら運転 恐ろしい！」「鬼は外！ 油断も外！ 安全運転で福は内！」――といった県警交通企画課の考案した標語に加え、県内の高校生を対象に標語を募集。県民を巻き込んで広報してきたとしている。

同課の担当者は「（月間の死亡者０人は）２月だけでなくずっと続けたい。引き続き当事者意識を持って、加害者や被害者にならないようにしてほしい」と話した。