櫻坂46写真集『櫻撮』652枚の大ボリュームに決定 未公開カットは約300枚にも
アイドルグループ・櫻坂46の初のグループ写真集『櫻撮（さくさつ） VOL.01』（17日発売／講談社）に掲載される写真の枚数が652枚という大ボリュームとなることがわかった。
【写真】尊い！”れなかりん”密着2ショット
本作は、櫻坂46のメンバー同士で撮影したオフショット写真集。2024年4月から写真週刊誌FRIDAYで連載されている『櫻撮』をまとめたもので、メンバー全員がカメラマンとなり、互いの赤裸々な素顔を撮影する名物企画。
ステージ上ではかっこいいパフォーマンスを見せる櫻坂46メンバーの、“わちゃわちゃ感”あふれる舞台裏の素顔が満載の1冊となっている。写真集に収録される652枚のうち、連載では未掲載だったカットも約300枚収録されている。
カバーは、通常版、HMV限定版、楽天限定版、アマゾン限定版の4種類。写真集公式Xでも最新情報が随時公開予定。
