大谷翔平「心技体」が極まった 2026年は″真の無双状態″で新記録ずくめが確実！！

驚異的なホームラン

世界最高のプレイヤーたる所以(ゆえん)を感じさせるには、充分な２本だった。

ＷＢＣ連覇を目指す侍ジャパンの栄えあるトップバッターを任された大谷翔平（31）は、３月６日に行われた台湾との初戦の第２打席でいきなり満塁弾を放つと、続く韓国戦でも同点ソロ本塁打をファンが待つライトスタンドへ運び、日本の逆転勝利に貢献した。

野球解説者の小早川毅彦氏は、「２本のホームランは、大谷の卓越した技術と圧倒的なパワーの賜物(たまもの)」と舌を巻く。

「台湾戦の第２打席で、大谷選手はおそらくストレートに照準を合わせており、相手右腕が投じたカーブにタイミングを外されていました。通常の打者なら泳がされて力のないフライを打ち上げるところですが、彼は下半身の粘りと強靭(きょうじん)な体幹を使って体勢を崩さず、ボールを巧みに拾う技術でスタンドへ運んだのです。

続く韓国戦のホームランの打球角度は約40度。いわゆる『上がりすぎ』の部類で、本来ならば平凡な外野フライになるはずです。スタンドまで届くわけがありません。ところが、大谷選手は驚異的なパワーが生み出すスイングスピードでそれを可能にしました」

大谷が世界に見せつけたのは、打席での超絶技巧や驚異的な肉体だけではない。海外メディアを驚かせたのは、韓国戦でホームランを放ち、ダイヤモンドを一周した際の振る舞いだった。

「大谷は喜びを爆発させることなく、大騒ぎするベンチに向かって『落ち着け』とジェスチャー。ホームを踏んでベンチに戻ると、初めて『ハイ、同点〜！』とチームメイトとハイタッチを交わしました。序盤にリードされたことで焦(あせ)り始めていたチームの雰囲気を冷静な状態に戻した後、力強い言葉で士気を上げたのです」（現地を取材する記者）

大谷のリーダーシップが遺憾(いかん)なく発揮されたこの一瞬に、前出の小早川氏も賛辞を送る。

「もし私だったら、『逆転するぞ！』とか、『流れに乗ろう！』と言うと思うのですが、同点に追いついた直後にそういった言葉をかけると、選手たちは力(りき)んでしまうんです。大谷選手は、オーバーヒートしかけているエンジンにさらなる熱を加えるのではなく、クールダウンさせることを選んだ。メジャーの舞台でさまざまな修羅場をくぐり抜けてきた彼だからこそ、自然と発することができた言葉なのだと思います」

「技」「体」だけでなく、「心」でも侍を牽引した大谷は今年、″無双状態″を迎えることになりそうだ。

「投手としての調整も順調なようですし、ＷＢＣで見せた良好なコンディションを維持できれば、60本塁打＆10勝をクリアしてもおかしくない。少し前なら『そんなのあり得ない』と笑われるような成績ですが、いまの大谷選手にはそれだけの偉業を期待してしまいます」（同前）

高いハードルを軽々と越えてきた男だ。大谷は今季も必ず、我々を驚かせてくれることだろう。

『FRIDAY』2026年3月27日・4月3日合併号より