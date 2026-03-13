どうしても自分に注目を集めたい猫が取った行動とは…？「どうしても飼い主さんをひとり占めしたくてたまらない！」という声が聞こえてきそうなほほえましい光景は11万8千回を超えて表示され、8千件以上のいいねが寄せられることとなりました。

顎乗せアピールが強すぎる

X（旧Twitter）アカウント『@kurumi_sabi』に投稿されたのは、どうにかして飼い主さんに注目してもらおうとする猫の様子です。写真中央でひときわ大きな存在感を放っているのは、元保護猫のサビ柄の女の子「くるみちゃん」（2024年9月22日お迎え）。この日飼い主さんがゲームをされていたところ、くるみちゃんがゲームのコントローラーにそっと顎を乗せてきたのだそうです。

顎の体重をコントローラーに預け、何かを訴えかけるようにじっと飼い主さんを見つめるその視線は、どこまでもまっすぐだったといいます。くるみちゃん本人としては、ゲームに夢中になっている飼い主さんの愛を取り戻したくて必死だったのかもしれませんが、見ているこちらとしてはつい笑ってしまいそうになるレベルの愛くるしさなのでした。

どこまでも甘えん坊

ほかの投稿では、お風呂場までやってきてお喋りし続ける様子を披露してくれているくるみちゃん。バスタブに前足をかけて中をのぞいたり、シャワーのホースにすりすりしたりしながら、ずっと甘えるような声色で「にゃーにゃー」鳴いていたのだとか。先ほどの投稿と同様に、この時もくるみちゃんは、飼い主さんに「早くかまってほしいにゃ」と訴えかけていたのかもしれませんね。

マイペースな毎日を送るくるみちゃんのかわいらしい姿は、これからもたくさんの人々に笑顔と癒しを届け続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@kurumi_sabi』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Xアカウント「@kurumi_sabi」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。