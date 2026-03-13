今日13日(金)は、本州の日本海側では多くの所で雨や雪が降ります。九州や四国、本州の太平洋側は晴れ間が出ますが、所々で雨雲が湧くでしょう。九州をはじめ、局地的には雷を伴い雨脚が強まりそうです。

変わりやすい天気 九州北部など局地的に雷雲が発達

今日13日(金)は、上空にこの時期としては強い寒気が入り、西日本の日本海側を中心に大気の状態が不安定になります。

お出かけの際に晴れていても、突然に雨にお気を付けください。





九州と四国は晴れ間が出ますが、午前、午後ともに所々で雨が降るでしょう。山沿いの一部では雪になりそうです。特に九州北部では雷雲が発達しやすく、落雷や急に強まる雨に注意が必要です。山陰や近畿北部、北陸は雲が多く、ときおり雨が降るでしょう。山沿いは雪の所があります。局地的には、雷を伴う見込みです。山陽や近畿中部・南部、東海、関東甲信は雲の間から日が差すでしょう。ただ、早い所では昼ごろからにわか雨があり、夜は関東も所々で雨が降りそうです。東北は、午前中は雲に覆われ、日本海側の一部で雪や雨が降るでしょう。午後は天気が次第に回復します。北海道は雲が多く、オホーツク海側ほど広く雪が降るでしょう。ふぶくこともあります。沖縄は昼ごろまで所々で雨や雷雨となるでしょう。

全国的に北風が強めに吹く 防寒を

最高気温は全国的に前日と同じか低く、平年と比べても低い所が多くなります。

北よりの風がやや強く吹いて、実際の気温よりも体感温度が下がるでしょう。厚手の上着やマフラーなどがあると良さそうです。