レーシングドライバーの阪口晴南と笹原右京が１２日、東京・港区の「ＳＩＸ ＷＡＶＥ ＲＯＰＰＯＮＧＩ」で行われたボートレースとスーパーフォーミュラのコラボイベントに出席した。

駆けつけた両競技のファンを前に、ボートレーサーの毒島誠、仲谷颯仁とともにそれぞれの競技や魅力について紹介した。

「もし、オーバーテイクシステムがボートレースでも使えるとしたら、いつ使う？」とファンからの質問に答えるコーナーも。仲谷は「ゴール前」、モータースポーツ好きの毒島は「第１ターンマーク後、落ち着いてから」と回答。これに対し、阪口は「僕、答え、知ってます！」と宣言。「ピットアウト直後です」と回答するも、ボートレーサーの反応はいまいち。それでも「ボートレースとモータースポーツは共通点がいっぱいある。両方好きになってほしい」と両競技のファンをつなぐトークをその後も展開し、会場を沸かせた。

ボートレース振興会と全日本スーパーフォーミュラ選手権の運営会社である日本レースプロモーションはこのほど、パートナーシップを締結。ＳＵＰＥＲ ＦＯＲＭＵＬＡマシンのＨＡＬＯ部分へのボートレースロゴの掲出、ＳＵＰＥＲ ＦＯＲＭＵＬＡ公式アプリ「ＳＦｇｏ」の技術を応用した、新たなボートレース中継映像にかかる技術支援などが行われる。

毒島、仲谷が出場するＳＧ第６１回ボートレースクラシックは２４日から２９日までボートレース蒲郡で、阪口、笹原が出場するＳＵＰＥＲ ＦＯＲＭＵＬＡ第１、２戦は４月４、５日、モビリティリゾートもてぎで開催される。