◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）

東西２重賞の出走馬が１２日、確定した。第６２回金鯱賞・Ｇ２（１５日、中京＝１着馬に大阪杯優先出走権）では、１０日に死去した嶋田賢（まさる）オーナーのディマイザキッドに騎乗する柴田善臣騎手（５９）＝美浦・フリー＝が、恩返しのＪＲＡ最年長重賞勝利（横山典の５７歳５か月２６日）の更新を狙う。

恩人に手向けの重賞Ｖを―。ディマイザキッドとともに金鯱賞に臨む柴田善は、デビュー４２年目にして初となる同レースへの騎乗。それだけでも力の入るところだが、今回はさらに特別な一戦だ。「亡くなったオーナーのためにも頑張りたい」。同馬を所有し、１２年のヴィクトリアＭを制したホエールキャプチャ、１６年の皐月賞馬ディーマジェスティなどのオーナーでもある嶋田賢氏が１０日、肺炎のため８９歳で死去。５歳の愛馬に、初の重賞タイトルをもたらそうと気合を入れている。

１１日の美浦・Ｗコースでの追い切りで手綱を執り、５ハロン７０秒３―１２秒１をマークして追走併入。「前に乗ったとき（２４年１１月）に比べたらしっかりしていた。馬場が悪くてもバランスが取れていて、トモ（後肢）の感じも良くなっている。Ｇ１並みのメンバー相手にいい勝負をすれば、今後が楽しみになるね」と想像以上の成長ぶりに声を弾ませた。

８日には１学年下の横山典弘騎手（５８）が史上２人目となるＪＲＡ通算３０００勝を達成。同世代の活躍に刺激を受けたのかと思いきや「もうそういう年齢じゃないから」と、今年で還暦を迎える大ベテランは“らしい”受け答えであくまで自然体を強調した。だが、そのひょうひょうとした表情の裏には確かな闘志の炎がたぎっている。

（角田 晨）