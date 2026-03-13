◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）

黄金タッグでＧ２制覇。さらなる大舞台への足がかりにする。古川吉はシェイクユアハートの２８戦のうち、２２戦で手綱を執り、特徴も把握済み。３勝クラス卒業に１５戦を要したパートナーを２走前の中日新聞杯では、重賞ウィナーへと導いた。「相手なりに（走る）と言われるけど、能力が上がっていないと無理な話だから」と成長を背中越しに感じている。

管理する宮調教師とは長年の付き合い。２月の小倉大賞典では同じく管理馬のタガノデュードで勝ち、節目のＪＲＡ通算６００勝を達成。デビュー２年目でＧＩ初制覇した１９９７年の阪神３歳牝馬Ｓ（今の阪神ＪＦ）を勝ったアインブライドからは約３０年もの月日が流れた。「ずっと乗せてもらっている。先生もあると思うけど、僕も（先生に）信頼感があります。何せ、長いんでね」と白い歯をのぞかせた。

騎手生活は今年で３１年目に入った。「長年やるためには、自分のレベルをずっと上げていかないといけないから」。飽くなき向上心を抱く職人が、円熟の手綱さばきを披露する。（山下 優）